КИНО ⟩ Великовозрастные эстонские дети отрываются по полной, но кто платит за это?

Согласно пресс-релизам компании ACME, прокатывающей картину, она продолжает вечеринку, начавшуюся в первой полнометражной работе Руумет «Лихие 90-е». Этот предсказуемый перевод оригинального названия фильма Päevad, mis ajasid segadusse (буквально: «Дни, когда все смешалось») в итоге оказался адекватным. Потому что фильм сделан профессионально и состоит из штампов. На таком видении 1990-х в Эстонии может настаивать лишь человек, имеющий о них очень поверхностное представление. В отличие от режиссера, родившейся в 1988 году и буквально посещавшей детский сад, свидетели эпохи вряд оценили эту «Тарантину второй свежести».

Если делать нечего

С новым фильмом все вышло бодрее. Возможно, его предмет лучше известен постановщице. И стилистические ориентиры тут более продвинутые. Не уверен в точности ассоциаций (художник всегда скажет свое «нет»), но я тут вижу больше французской эстетики – Леос Карракс, Гаспар Ноэ. Если что-то более мейнстримное, то, разумеется, Дэнни Бойл, поскольку в картине много скрытого восторга по поводу измененного состояния сознания на фоне роскошной жизни. Вернее, ее все более жалких ошметков.

Кадр из фильма «Темный рай». Фото: Felix Laasme/Charlotte Gonzalez/Heikki Leis