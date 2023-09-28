Сколько россиян сумели выйти из-под санкций за полтора года полномасштабной войны, как на это влияет публичное осуждение ими Кремля и почему освободиться от санкционных пут получается не у всех российских олигархов. Об этом Rus.Postimees порассуждал с генеральным директором «Transparency International Россия» Ильей Шумановым.

Сотрудники «Трансперенси Интернешнл Россия» были вынуждены покинуть РФ после начала полномасштабной войны в Украине и принятия целого ряда репрессивных законов. В октябре 2022 года Илью Шуманова признали иностранным агентом, а международную организацию «Трансперенси интернешнл», с которой он сотрудничал, признали «нежелательной» (сотрудничество с такой организацией является уголовным преступлением в РФ). После этого Шуманов получил повестку в военкомат.