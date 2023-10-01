Музейная осень: смотреть не насмотреться

Фото: Эстонский музей природы.

Автор фотографий, изображающих лесных насекомых, давно проникся философией Пратчетта и даже применяет ее на практике.

«С помощью фотографии я могу вырваться из будней, – говорит Эймар Кулль. – Мир насекомых особенный. Когда познакомишься с ними получше, их проще поймать в объектив, потому что ты уже знаешь, где они обитают и как они могут себя вести».

Выставка состоит из тринадцати макрофотографий, о каждой из которых автор написал короткую историю. Кроме того, энтомологи Эстонского музея природы Уно Роозилехт и Ааре Линдт дополнили фотографии настоящими насекомыми – такая экспозиция дает уникальную возможность одновременно рассматривать и увеличенные изображения насекомых, и их самих в реальном размере. Так создается удивительный контраст.

Макрофотографии всегда впечатляют, а макрофотографии насекомых вызывают культурный шок: огромные глаза, страшные жвала, острые когти, похожий на звериную шкуру волосистый покров… Чудища, да и только! Но когда видишь, как они выглядят на самом деле, поражаешься чудесам, на которые способны природа и человек с фотоаппаратом…

Чудеса тихой охоты