Музейная осень: смотреть не насмотреться

Сентябрь – месяц, когда Эстонский музей природы и Таллиннский ботанический сад становятся самыми популярными. В этом году их осенние экспозиции не только давали знания о природе, но и удивляли.
Еще бы: созрели помидоры – и Ботанический сад проводит наипопулярнейшую выставку, на которую со своими образцами приезжают селекционеры из Латвии, а наши огородники выстраиваются в очередь за семенами.
Этот год оказался чрезвычайно грибным, и социальные сети заполнены фотографиями трофеев тихой охоты, причем довольно редких для наших лесов. Прошла и традиционная выставка грибов в Эстонском музее природы. Там же можно увидеть тех, кто незаметно проползает или пролетает мимо нас: насекомых на макрофотографиях. С них и начнем.
Они всегда рядом
Пярнуский фотограф Эймар Кулль за участие в традиционном фотоконкурсе журнала Eesti Loodus получил от Эстонского музея природы специальную премию – возможность устроить свою персональную выставку, которую автор назвал необычно: Vaibarahvas – «Люди ковра».
Неужели на выставке представлены фотографии обитателей наших домов: моли, извините, клопов, различных платяных и постельных клещей… Однако первые ассоциации оказались совершенно неверными, и даже по двум причинам.
Слово «vaip», как, впрочем, и «ковер», по значению гораздо шире, чем название того, что лежит у нас на полу. С ковром можно сравнить и пушистый газон, и кудрявый лесной лишайник, и упругий мох. А английский писатель Терри Пратчетт сочинил произведение в жанре фэнтези под названием «Люди ковра», персонажи которого – именно ковровые жители, или ковруны, обитающие в Империи, находящейся в пределах постеленного на пол Ковра. Между обитателями Ковра, коврика у камина и деревянных плинтусов случаются даже войны. Мысль автора понятна и глубока: у каждого человека свой мир, свой ковер. У кого-то он безграничен, а кто-то довольствуется маленьким узким мирком.
Автор фотографий, изображающих лесных насекомых, давно проникся философией Пратчетта и даже применяет ее на практике.
«С помощью фотографии я могу вырваться из будней, – говорит Эймар Кулль. – Мир насекомых особенный. Когда познакомишься с ними получше, их проще поймать в объектив, потому что ты уже знаешь, где они обитают и как они могут себя вести».
Выставка состоит из тринадцати макрофотографий, о каждой из которых автор написал короткую историю. Кроме того, энтомологи Эстонского музея природы Уно Роозилехт и Ааре Линдт дополнили фотографии настоящими насекомыми – такая экспозиция дает уникальную возможность одновременно рассматривать и увеличенные изображения насекомых, и их самих в реальном размере. Так создается удивительный контраст.
Макрофотографии всегда впечатляют, а макрофотографии насекомых вызывают культурный шок: огромные глаза, страшные жвала, острые когти, похожий на звериную шкуру волосистый покров… Чудища, да и только! Но когда видишь, как они выглядят на самом деле, поражаешься чудесам, на которые способны природа и человек с фотоаппаратом…
Чудеса тихой охоты
Фотографировать грибы наши люди любят не меньше, чем собирать их. Этот год выдался очень урожайным: судя по социальным сетям, и лисички, и белые грибы можно было хоть косой косить. Не обошлось и без неожиданностей: в лесах был замечен новый инвазивный, но не опасный гриб, а в городских садах и парках наблюдалось огромное количество гигантских грибов-головачей.
Доктор микологии и профессор исследований микоризы Тартуского университета Лехо Тедерсоо рассказал Postimees, что новый гриб, cосново-золотистый боровик, впервые был замечен четыре года назад в Западной Эстонии, но в этом году эти грибы были найдены и у Чудского озера.
Эксперт по грибам Айри Кёстер отметила, что сосново-золотистый боровик является одним из ее любимых грибов, как в маринованном, так и в свежем виде. «На мой взгляд, вкус приятный, немного сладковатый», - описывает новый гриб Кёстер.
Сосново-золотистый боровик довольно легко обнаружить в лесу: гриб высокий, имеет шляпку диаметром до 20 сантиметров, преимущественно красновато-коричневого цвета. «Ножка с сильными бороздками не позволяет спутать его с другими грибами», - говорит Тедерсоо.
Давайте уже выйдем из леса с полными корзинками и обратим внимание на городские газоны, которые в этом году долгое время не косили. В этом году там появились огромные белые шары – головачи.
«Эти головачи гигантские семейства шампиньоновых действительно приковывают внимание. Их размеры могут быть с футбольный мяч, а могут быть в обхвате и почти 200 см, но настолько крупные экземпляры, конечно же, не каждый день встретишь. А в целом головач не считается редким грибом, и, встретив его на садовом участке, не стоит удивляться, ведь основные места его произрастания как раз сады, пастбища, луга и даже парки», - рассказывает биолог Эстонского музея природы Катерина Песоцки.
Обнаружить такой гриб можно осенью, появляются они чаще всего с августа по октябрь. При желании молодые плодовые тела головача вполне можно употреблять в пищу без предварительного отваривания. Даже один гриб может заменить целую корзину трофеев тихой охоты.
«Я этот гриб в пищу не употребляла и о его вкусовых качествах судить не могу. Если у человека появилось желание отведать этот гриб, то стоит обратить внимание на его внешний вид», - говорит Песоцки.
C головачом люди не так часто встречаются, поэтому сложно сразу дать оценку качеству его плодового тела. Но есть определенные признаки: если мякоть гриба на срезе белая, сама кожица гриба белесая и упругая, то такой гриб вполне годится в пищу.
«Как только кожица гриба становиться желтоватой, и на ней появляются коричневато-желтые пятна, это уже старый гриб. А в старых плодовых телах любого гриба происходит денатурация белка, и они могут вызвать отравления. Если гриб потерял свою упругость, а на срезе мякоть уже коричневатая, словно старый и пыльный кусок поролона, этот гриб стоит оставить личинкам насекомых. И важно обратить внимание еще и на то, что споры, созревающие внутри плодового тела гриба, могут вызвать проблемы со здоровьем, если их вдыхать. Так же стоит объяснить маленьким детям, что с этим грибом, похожим на футбольный мяч, играть нельзя», - предупреждает Катерина Песоцки.
В 61-й раз прошла в Эстонском музее природы и одна из популярнейших выставок – грибная, на которой было представлено боле 150 видов грибов из лесов Эстонии.
Синьоры Помидоры
Не отстает по популярности и выставка томатов в Таллиннском ботаническом саду, которая традиционно проводится совместно с латвийскими селекционерами. Томаты можно назвать вариабельным, полифункциональным растением.
«Селекция томатов ведется по пяти основным критериям: для изготовления сока, заготовок, для вяления, приготовления салатов и бутербродов, - рассказывает гид Ботанического сада Мария Струкова. - Томаты, предназначенные для приготовления сока, - водянистые. Томаты для заготовок - должны держать форму и быть небольших размеров, чтобы помещались в банки, и красного цвета – так они красивее смотрятся».
Вяление томатов - это модное направление, позволяющее сохранить витамины. Плоды, предназначенные для вяления, должны иметь вытянутую форму, толстую шкурку и небольшой размер. «Для меня вяленые томаты - самые любимые. Покупные могут содержать много соли, а при домашнем приготовлении это можно регулировать», - делится опытом Струкова.
Помидоры для салатов, конечно, должны прийтись едокам по вкусу. Кто-то любит традиционный вкус томатов, кому-то больше нравятся сладкие. Есть даже томаты с натуральным подсоленным вкусом.
«Разнобразие вкусов огромно, как и разнообразие цветов. Синие, зеленые, в полосочку, биколоры, триколоры, все что угодно, разных форм – сосиски, сардельки, сливы, груши, черри и крупные, плоские, сердцевидные, с носиком… Все – в салат! Что касается томатов на бутерброды, то здесь важно, чтобы они не только были вкусными и радовало глаз, но и одновременно хорошо нарезались», - рекомендует Мария Струкова.
Какие выставки предложат нам музеи ближе к зиме, узнаем позже и непременно расскажем о них читателям и газеты, и портала.