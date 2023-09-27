Дети с особыми образовательными потребностями будут обучаться на эстонском языке в соответствии с их способностями

Министр образования и науки Кристина Каллас отметила, что в законе о переходе на обучение на эстонском языке никогда не было предусмотрено выделение учеников с особыми образовательными потребностями в отдельную целевую группу, поэтому говорить об отмене не приходится.

«Детям с особыми образовательными потребностями также нужно владеть эстонским языком в своей жизни, - сказала Каллас. - На практическом уровне мы можем предполагать обучение на эстонском языке для тех учеников, для которых это целесообразно по показаниям. Существуют различные способы поддержки учащихся, такие, как групповое обучение, упрощенная учебная программа, и они также применимы к изучению языка».

Закон о переходе на обучение на эстонском языке был принят Рийгикогу в декабре 2022 года. Он не делает исключения для учащихся с особыми образовательными потребностями как отдельной целевой группы.

Закон предусматривает индивидуальный подход: при обучении ученика с особыми образовательными потребностями наряду с эстонским языком обучения или вместо него может использоваться другой язык, если группа внеклассного консультирования, рекомендуя усиленную или специальную поддержку для ученика, пришла к выводу, что обучение на эстонском языке невозможно в силу особенностей развития ученика.

Язык обучения учащегося, находящегося в интернатном и терапевтическом учреждении, то есть учащегося с умеренной, тяжелой или глубокой умственной отсталостью, может быть выбран школой в соответствии с реальными способностями учащегося и не требует решения внешкольной консультационной группы.