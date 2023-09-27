Союз туристических фирм Эстонии: туризм снова на подъеме

По словам генерального секретаря Союза туристических фирм Эстонии Мерике Халлик, туристическая активность жителей Эстонии быстро восстанавливается, и мы выходим на допандемийный уровень.
Согласно международным исследованиям и статистике, в 2023 году во всем мире растет число поездок за пределы родной страны, особенно на отдых. В Эстонии надеются достичь в этом году трех миллионов поездок, а в следующем году тенденция к росту должна сохраниться. В 2019 году, до пандемии, наши жители совершили 3,6 млн поездок, отметили в Союзе.
Однако, по словам Халлик, экспорт туризма, то есть поток путешественников в Эстонию, продолжает вызывать озабоченность эстонского туристического сектора, который все еще страдает от войны в Украине. В летний сезон в Эстонию прибыло больше иностранных туристов из Финляндии, Латвии и других стран Европы, но, к сожалению, по словам Халлик, масштабные прибытия иностранных туристов в Эстонию еще не восстановились, особенно в части групповых и круизных туристов.
«Это создает заметный дефицит для всего туристического сектора и экономики Эстонии в целом и требует совместных усилий как бизнеса, так и государства для привлечения иностранных туристов обратно в Эстонию. В этой связи я хотела бы особо похвалить внутренних туристов Эстонии, которые проделывают огромную работу по изучению страны после пандемии коронавируса. Это принесло большое облегчение местным туристическим предприятиям, и можно сказать, что внутренний туризм стал спасательным кругом для туристического сектора Эстонии», - добавила генеральный секретарь.