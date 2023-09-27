Союз туристических фирм Эстонии: туризм снова на подъеме

Согласно международным исследованиям и статистике, в 2023 году во всем мире растет число поездок за пределы родной страны, особенно на отдых. В Эстонии надеются достичь в этом году трех миллионов поездок, а в следующем году тенденция к росту должна сохраниться. В 2019 году, до пандемии, наши жители совершили 3,6 млн поездок, отметили в Союзе.

Однако, по словам Халлик, экспорт туризма, то есть поток путешественников в Эстонию, продолжает вызывать озабоченность эстонского туристического сектора, который все еще страдает от войны в Украине. В летний сезон в Эстонию прибыло больше иностранных туристов из Финляндии, Латвии и других стран Европы, но, к сожалению, по словам Халлик, масштабные прибытия иностранных туристов в Эстонию еще не восстановились, особенно в части групповых и круизных туристов.