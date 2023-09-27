Выполняя требования правительства о сокращении расходов Спасательный департамент принял решение о закрытии Коплиской спасательной части. Спасательная команда находится в районе, где расположены потенциально опасные промышленные объекты, а жилой фонд во многом представлен деревянными домами и подключен к газу. Rus.Postimees спросил у жителей Копли, что они думают о закрытии спасательной команды.
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ОПРОС ⟩ Смертей будет больше; на людях экономить нельзя: таллиннцы о закрытие Коплиской спасательной команды
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