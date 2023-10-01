Персона ⟩ Новый худрук Русского театра – латвиец Дмитрий Петренко. Изменит ли он все?

«Отдай нам Диму», – в шутку сказала директор Русского театра Светлана Янчек директору Лиепайского театра, Херберту Лаукштейнсу, когда весной Дмитрий Петренко ставил спектакль в Эстонии. Но Дима и сам был не прочь остаться с полюбившимися ему актерами Русского театра и попробовать себя в роли художественного руководителя за рубежом. В должность он вступил с сентября, но Латвия его еще не отпускает – как минимум до конца года.
Проработавший несколько лет главным режиссером Лиепайского театра Петренко любовь к театральному искусству ощутил отнюдь не в детстве и даже не в юношестве, а с десяток лет проработав в совершенно другой профессии – журналистом.
Театр против науки
«Мое первое образование, моя мечта – быть журналистом», – говорит Петренко на Радио 4. До начала карьеры театрального режиссера Дмитрий Петренко работал в Cлужбе новостей Латвийского телевидения, был политическим аналитиком в обществе Латвийского центра по правам человека, главным редактором портала politika.lv, а также работал ведущим и редактором латвийской телепередачи 100 g kultūras. Преподавал журналистику на факультете Социальных наук Латвийского Университета.
Согласно выжимкам из многочисленных интервью, дело было так: репортера Петренко, уверенного в том, что сделать сюжет о театре не так уж и сложно, отправили в Ригу снимать репортаж про Русский драматический театр. Дело это оказалось нелегкое, однако журналиста затянуло.
«Меня все это вдруг так увлекло, что я начал читать книги о театре, биографии режиссеров и драматургов, влюбился в Чехова. Наконец, я решил, что нужно попробовать, и в 28 лет поступил на режиссуру», – рассказывает Петренко о смелом жизненном перевороте в интервью Rus.Postimees.
И журналистика, и театр – про людей, но в разных масштабах. Петренко заметил, что журналистика научила его схватывать на лету и быстро работать с информацией. Она говорит о тенденциях, а театр – о нестыковках, маленьких деталях. Здесь прослеживается интерес Петренко к театру именно как социолога – он окончил магистратуру по этой специальности в 2006 году.
«Театр – в первую очередь общение. Это попытка донести до зрителя какие-то идеи, поставить вопросы. Я размышлял, как социология связана с театром. Мне кажется, что в театре мы тоже создаем жесткую структуру, но ее отличие от науки в том, что она учитывает ошибки, погрешности, человеческую уникальность», - говорит худрук.
«Давай, пусть непонятно!»
В апреле этого года Петренко оказался в Русском театре в качестве режиссера – он ставил спектакль «На привязи» финского драматурга Тумаса Янссона. Зрители тепло приняли постановку, но помимо этого Петренко удалось установить прекрасный контакт и с труппой.
Как рассказывает Петренко в интервью эстонским и латышским порталам, в процессе постановки «На привязи», во время репетиций, между актерами и режиссером возникло такое взаимопонимание, что они даже придумали несколько спектаклей на будущее.
«Знаете, чем меня пленили актеры Русского театра? На репетиции я опасался, что какие-то вещи будут непонятны. А мне ребята говорят: давай, пусть непонятно! Я сразу такую поддержку ощутил!», – говорит Петренко.
В каждой шутке есть доля шутки
Разглядев в Петренко достойного кандидата, директор Русского театра Светлана Янчек предложила ему принять участие в конкурсе на место нового худрука.
В конце лета 2022 года вокруг бывшего худрука Русского театра, Филиппа Лося, разразился скандал. Всему виной провокационная публикация Лося в Facebook, где он сравнил положение граждан России в Эстонии с положением евреев во время Второй мировой войны.
Позже Лось признал, что перегнул и извинился за шквал эмоций, выставленный на всеобщее обозрение, но было поздно: директор театра Светлана Янчек посчитала необходимым уволить Лося, так как подобное поведение «наносит вред репутации театра и провоцирует крайне негативное отношение к самому факту существования Русского театра в Эстонии». Целый год Янчек сама исполняла обязанности худрука.
Комиссия Русского театра оценила видение развития Русского театра, представленное Петренко. Одна из главных целей, которых хочет достичь режиссер, – сделать так, чтобы Русский театр стал заметным на широком поле эстонской культуры, то есть, уточняет Петренко в интервью на Радио 4, он хочет, чтобы Русский театр не был театром этнической направленности.
Однако вопрос, скорее, не в языке, на котором говорят актеры во время спектакля, а в языке театральном: Петренко, в силу своей личности и предыдущего опыта, считает, что театр должен остро передавать происходящее, быть «по-хорошему современным». А если кто переживает, что постановки станут чрезмерно эпатажными, то спешим вас обрадовать – Петренко совсем не об этом. «Специально ругаться матом или эпатировать – это совершенно не моя история», – утверждает режиссер.
Комментируя новую должность Петренко, директор Лиепайского театра Херберт Лаукштейнс сказал, что в Эстонии лучше оборудованы театры, зарплаты выше, а конкретно в Русском театре – хорошая труппа. Он рассказал и о случае, произошедшем весной во время премьеры постановки Петренко в Русском театре. «Когда я был на премьере, директор театра Светлана Янчек в шутку мне сказала – мол, поделись Димой, отдай его нам. Мы тогда посмеялись, но оказалось, что в каждой шутке есть доля истины. У директора с Петренко уже шли к тому моменту переговоры...», – вспоминает Лаукштейнс в интервью латвийскому порталу Rus.LSM.lv.
Мы не только актеры, мы – граждане
Возвращаясь к прошлому Петренко, нельзя не отметить его твердую политическую позицию. Ее можно описать, вспомнив события 2014 года.
Тогда Петренко был режиссером латвийского Театра Дайлес и играл в постановке Латвийского Национального театра. Три актера, включая Петренко, в знак протеста против российского вторжения в Крым попросили перенести гастроли в московском «Гоголь-центре».
«Мы не только актеры, но и граждане. Пикетируя у посольства России в Риге за Украину, мы не можем на следующий день идти с документами в это же посольство и просить визы. Путин ввел свои войска на территорию, которая принадлежит Украине и крымским татарам. Мы не можем ехать в страну, где можно просто взять и так поступить с другим государством», – объяснил Петренко латвийским СМИ.
Кирилл Серебренников, который являлся художественным руководителем «Гоголь-центра», поступок этот тогда осудил и заявил, что культуру и политику смешивать нельзя.
Вспоминая об этом случае десять лет спустя в передаче на Радио 4, Петренко все так же утверждает: «Говорить, что культура и политика – разные понятия, это не просто неактуально, а даже странно».
Работа кипит
Оценить вклад нового художественного руководителя зритель Русского театра сможет лишь в следующем сезоне – в сентябре 2024 года: речь о той самой постановке, идея которой возникла уже во время репетиций «На привязи».
«У меня как у режиссера много договоренностей, которые были достигнуты до того, как я принял решение участвовать в конкурсе Русского театра. Я не хочу нарушать их – я не такой человек, который просто закрывает одну дверь и входит в новую», – говорит Петренко в интервью Rus.Postimees.
Спектакль о нелегкой жизни вундеркиндов с рабочим названием «Умники и умницы» стоит посмотреть еще и потому, что его текст создается буквально во время репетиций или, как сказал Петренко, интригуя зрителя, «творческих лабораторий».
Дмитрий Петренко
1 мая 1981 – родился в Риге.
2004 – получил степень бакалавра в сфере коммуникации.
2006 – стал магистром социологии Латвийского университета.
Работал журналистом в службе новостей Латвийского ТВ, политическим аналитиком в Латвийском центре по правам человека, был главным редактором портала politika.lv и ведущим телепередачи «100 g kultūras».
2012 – окончил режиссерскую магистратуру Латвийской академии культуры.
Поставил свыше 30 спектаклей в театрах Латвии, лауреат нескольких премий, в том числе за «формирование репертуара и работу с актерами» в лиепайском театре, где под его руководством подготовлен и выпущен актерский курс.
2023 – стал художественным руководителем Русского театра.