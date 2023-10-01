Персона ⟩ Новый худрук Русского театра – латвиец Дмитрий Петренко. Изменит ли он все?

Мы не только актеры, мы – граждане

Возвращаясь к прошлому Петренко, нельзя не отметить его твердую политическую позицию. Ее можно описать, вспомнив события 2014 года.

Тогда Петренко был режиссером латвийского Театра Дайлес и играл в постановке Латвийского Национального театра. Три актера, включая Петренко, в знак протеста против российского вторжения в Крым попросили перенести гастроли в московском «Гоголь-центре».

«Мы не только актеры, но и граждане. Пикетируя у посольства России в Риге за Украину, мы не можем на следующий день идти с документами в это же посольство и просить визы. Путин ввел свои войска на территорию, которая принадлежит Украине и крымским татарам. Мы не можем ехать в страну, где можно просто взять и так поступить с другим государством», – объяснил Петренко латвийским СМИ.

Кирилл Серебренников, который являлся художественным руководителем «Гоголь-центра», поступок этот тогда осудил и заявил, что культуру и политику смешивать нельзя.

Вспоминая об этом случае десять лет спустя в передаче на Радио 4, Петренко все так же утверждает: «Говорить, что культура и политика – разные понятия, это не просто неактуально, а даже странно».

Работа кипит

Оценить вклад нового художественного руководителя зритель Русского театра сможет лишь в следующем сезоне – в сентябре 2024 года: речь о той самой постановке, идея которой возникла уже во время репетиций «На привязи».