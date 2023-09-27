СТОИМОСТЬ РАБОТ – СВЫШЕ 40 МИЛЛИОНОВ ЕВРО ⟩ Открытие обновленного Таллиннского городского театра переносится

«В ноябре прошлого года мы провели торжественное открытие Таллиннского городского театра и были уверены, что зрители смогут прийти в театр в сентябре 2024 года. Теперь мы вынуждены признать, что это уже нереально», - сказал на пресс-конференции горуправы вице-мэр Таллинна Каарель Оя.

«Напомню, что мы перестраиваем целый квартал Старого города, что означает строительство и реконструкцию 17 зданий. Эти здания имеют многовековую историю, и мы ведем строительство в строжайших условиях охраны наследия», - сказал Оя, признав, что в ходе строительства было много неожиданностей.

«С учетом всех накопившихся причин наступил последний момент для принятия честного решения о переносе сроков завершения строительства, поскольку в конечном итоге за всем этим процессом стоит Таллиннский городской театр, который является действующим и активным учреждением по организации зрелищных мероприятий, и ему необходимо планировать свою деятельность», - сказал Оя, добавив, что если не произойдет никаких неожиданностей, двери откроются для публики в феврале 2025 года. «Если будут еще какие-то неожиданности, а теоретически они могут быть, то сроки будут немного сдвинуты», - сказал вице-мэр.

По словам Оя, это прежде всего означает, что Таллиннский городской театр будет работать в Культурном центре Сальме на пол сезона, а то и весь сезон дольше, чем планировалось.

Если по последнему прогнозу весь комплекс Таллиннского городского театра должен был стоить 36,9 миллиона евро, то теперь, по словам Оя, вполне вероятно, что окончательная цена работ превысит сорок миллионов евро.

«Строительство самого здания стало дороже, но при строительстве такого театрального комплекса важно понимать, что если готово здание, то не обязательно готов сам театр. Театр - это не только здание и зрительный зал, но и очень специфическое, даже высокотехнологичное сценическое, видео-, звуковое и световое оборудование», - сказал он, добавив, что и с точки зрения технологий их прогнозы оказались неверными.