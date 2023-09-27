Танель Кийк: «Проект бюджета необходимо переделать»

«Государственный бюджет должен быть нацелен на решение ключевых проблем: неравенства, недофинансирования системы здравоохранения, экономического и демографического кризисов, а также на обеспечение безопасности. Однако у нынешнего правительства нет ни краткосрочного, ни долгосрочного плана. Когда государство переживает сразу несколько кризисов, правительство обязано оказать помощь людям и предприятиям - при необходимости, за счет дефицитного бюджета. Проект госбюджета на 2024 год - безамбициозный документ, возникает четкое понимание, что у коалиции отсутствуют видение ситуации и приоритеты. Поэтому парламенту следует переделать проект бюджета», - сказал Кийк.

По словам Кийка, в нынешней ситуации с безопасностью замораживание зарплат полицейским и спасателям является крайне недальновидным. «Это означает, что зарплаты работников сферы безопасности будут снижаться по отношению к средней зарплате, что вынудит их уходить с работы», - пояснил он.

Кийк отметил, что и зарплаты учителей будут расти значительно медленнее, чем средняя зарплата по стране, а обещание повысить заработную плату педагогов до 120 процентов от средней выполнено не будет. «И это в ситуации, когда нагрузка учителей и так запредельная, и нужно мотивировать молодых специалистов сферы образования идти работать в школы», - сказал Кийк.