Экс-премьер непризнанной НКР Рубен Варданян задержан на выезде из Нагорного Карабаха

«Сегодня утром мой муж, Рубен Варданян, филантроп, бизнесмен и бывший госминистр Республики Арцах (так армяне называют Карабах - Би-би-си), был арестован и взят в плен азербайджанскими властями на границе при попытке покинуть Арцах вместе с тысячами других армян, спасающихся от азербайджанской оккупации», - сообщила жена политика Вероника Зонабенд РБК.

Вскоре госпогранслужба Азербайджана опубликовала фото задержанного бизнесмена.

Варданян. Фото: dsx.gov.az/

Согласно заявлению ведомства, Варданян был задержан на пограничном пункте «Лачин» при движении из Нагорного Карабаха в направлении Армении.

«Он был доставлен в город Баку в сопровождении сотрудников Сил быстрого передвижения Государственной пограничной службы. Задержанный передан соответствующим государственным органам для принятия в отношении него соответствующего решения», - говорится в сообщении ведомства, которое цитирует портал APA.

Правительство Армении обратилось в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по вопросу обеспечения защиты Варданяна.

«Мы потребовали от Баку предоставить информацию о месте содержания, состоянии здоровья Варданяна», - заявила «Интерфаксу» пресс-секретарь офиса представителя Армении по международным правовым вопросам Асмик Самвелян.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявил, что не располагает информацией о задержании Варданяна. «В любом случае, он российский гражданин, у него есть российское гражданство, поэтому так или иначе мы должны получить информацию, если имело место задержание», - сказал Песков. Впрочем, он уточнил, что не знает точно, есть ли у Варданяна по-прежнему российское гражданство.