Эстония заняла высокое место в глобальном рейтинге инноваций

По словам премьер-министра Каи Каллас, свежие результаты показывают, что Эстония находится в числе мировых лидеров в области инноваций.

«В прошлом году Эстония впервые вошла в число 20 самых инновационных экономик мира, а в этом году мы еще больше улучшили свои позиции, заняв высокое 16-е место», - сказала Каллас.

«Это признание, ради которого мы как государство прилагали усилия в течение многих лет. В Эстонии под инновациями понимают не только инновационные продукты или прорывные технологии. Инновации - это средство повышения уровня жизни всего общества. Для Эстонии стремление к инновационной экономике стало дорогой к успеху, и этот путь еще далеко не пройден», - отметила премьер-министр.

Глобальный инновационный индекс (ГИИ) составляется под эгидой Всемирной организации интеллектуальной собственности ООН (ВОИС). Индекс составляется на основании различных индикаторов, которые описывают, например, состояние политической, институциональной и бизнес-среды, а также образования и научных исследований в разных странах.