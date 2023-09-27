«Новости в 7» за 27 сентября: грядет ли забастовка учителей, вице-мэр Таллинна о прожиточном пособии, репортаж с ярмарки-выставки продуктов и творческий квартирник в «I Zoom»

Сегодня в выпуске:

- Учителя не довольны сокращением рост зарплат и готовы пойти на крайние меры. Поможет ли государственный примиритель избежать забастовки работников сферы образования?

- Коротко по стране: петиция против закрытия спасательной команды в Копли, тарифы дорожного страхования продолжают дорожать

- Резкий рост спроса на прожиточное пособие зафиксирован в Таллинне. Что это говорит о ситуации, кто имеет право на такое пособие и как его получить - на эти вопросы в студии «Новостей в cемь» ответит вице-мэр Таллинна Бетина Бешкина

- Насколько кризис затронул отечественных производителей пищевых продуктов и как они с ним борются? Новые товары и тенденции, а также первый конкурс мастеров по выпечке пиццы и дегустация рождественских угощений - наша корреспондент отправилась на Таллиннскую продовольственную ярмарку Toidumess

- Мировые новости: по жертвам пожара на свадьбе в иракской провинции объявлен недельный траур и в Канаде спикер палаты общин подал в отставку из-за скандала с бывшим эсэсовцем

- В чем изюминка «Ай-зума»? Известный столичный молодежный клуб «Актив» отпраздновал 10-летие и сменил название. Как творческий квартирник стал важным элементом процесса ребрендинга - в репортаже нашей съемочной группы