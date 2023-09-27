Поправки к Закону о лекарственных средствах улучшат доступность лекарств и аптечных услуг

«Рациональное использование эффективных, качественных и безопасных лекарственных средств может помочь решить многие проблемы со здоровьем, а также сэкономить расходы на здравоохранение, - заявила министр здравоохранения Рийна Сиккут. - Предлагаемые поправки к Закону о лекарственных средствах помогут улучшить физическую доступность лекарственных средств, найти решения для смягчения последствий ограничения поставок и облегчить административное бремя работы с лекарственными средствами для держателей лицензий на продажу, оптовых продавцов и фармацевтов».

Разрешение на оптовую торговлю или производство лекарственных средств будет автоматически предоставлять право на импорт и экспорт товаров, подпадающих под действие специального разрешения, и больше не будет необходимости устанавливать особые условия для получения разрешений.

Для лекарственных средств, у которых еще нет разрешения на продажу, но которые уже разрешены компетентным органом в государстве-члене Европейской экономической зоны, не нужно будет предварительно подавать заявку на получение разрешения на импорт. Департамент лекарственных средств будет иметь право в исключительных случаях, таких как трудности с поставками, временно ограничивать количество лекарственных средств, выдаваемых аптеками, или разрешать выдачу только при определенных диагнозах, а также предоставлять отступления от требований к приготовлению лекарственных средств в аптеках в случае трудностей с поставками.