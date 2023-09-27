Создание комиссии по расследованию предпринимательской деятельности мужа Каи Каллас провалилось

В среду Рийгикогу отклонил в первом чтении инициированный фракцией Центристской партии законопроект, предлагающий создать парламентскую комиссию по расследованию обстоятельств предпринимательской деятельности компании, принадлежащей мужу премьер-министра Каи Каллас.
Конституционная комиссия предложила отклонить проект в первом чтении. За это предложение проголосовали 52 депутата Рийгикогу, против - 16. Таким образом, законопроект выпал из рассмотрения Рийгикогу.
Согласно законопроекту, задачей комиссии по расследованию, в состав которой вошли представители всех политических фракций, было расследование обстоятельств предпринимательской деятельности компании, принадлежащей мужу премьер-министра, в отношении России, а также подготовка выводов и предложений по изменению законодательства с целью предотвращения подобных ситуаций в будущем. Согласно законопроекту, комиссия по расследованию должна была представить свой окончательный отчет парламенту и общественности не позднее 15 декабря.
Комиссия должна была дать ответы на вопросы, когда премьер-министр узнала, что компания с участием ее мужа вела бизнес в России, и когда и кем было принято решение о ее прекращении?
Следовало также выяснить, были ли органы безопасности Эстонии осведомлены об упомянутой предпринимательской деятельности и обращали ли они внимание премьер-министра на связанные с ней риски; при каких обстоятельствах и на каких условиях премьер-министр предоставил компании своего мужа кредит на общую сумму 370 000 евро; использовались ли взятые премьер-министром деньги для содействия предпринимательской деятельности в России и получил ли премьер-министр доход в виде процентов по кредиту; какие выводы и изменения в законодательстве необходимо сделать, чтобы избежать в будущем подобных ситуаций, подрывающих внешнюю политику и политику безопасности Эстонии?