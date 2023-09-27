Создание комиссии по расследованию предпринимательской деятельности мужа Каи Каллас провалилось

Конституционная комиссия предложила отклонить проект в первом чтении. За это предложение проголосовали 52 депутата Рийгикогу, против - 16. Таким образом, законопроект выпал из рассмотрения Рийгикогу.

Согласно законопроекту, задачей комиссии по расследованию, в состав которой вошли представители всех политических фракций, было расследование обстоятельств предпринимательской деятельности компании, принадлежащей мужу премьер-министра, в отношении России, а также подготовка выводов и предложений по изменению законодательства с целью предотвращения подобных ситуаций в будущем. Согласно законопроекту, комиссия по расследованию должна была представить свой окончательный отчет парламенту и общественности не позднее 15 декабря.

Комиссия должна была дать ответы на вопросы, когда премьер-министр узнала, что компания с участием ее мужа вела бизнес в России, и когда и кем было принято решение о ее прекращении?