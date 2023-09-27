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Бдительные люди нашли 86-летнюю Капитолину

rus.postimees.ee
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Полиция. Иллюстративное фото.
Полиция. Иллюстративное фото. Фото: Urmas Luik

Полиция просила помощи в поисках 86-летней Капитолины, которая сегодня около полудня ушла из дома на улице Креэнхольми в Нарве.

Возможно, Капитолина не может самостоятельно найти дорогу домой, и, к сожалению, у нее нет с собой телефона. По словам близких друзей, она любит гулять в районе железнодорожного вокзала, посещать центры Fama и Astri. Полиция проверила все эти места, но пока найти Капитолину не удалось.

Позже вечером полиция сообщила, что бдительные люди заметили Капитолину в Нарве и вернули ее домой.

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