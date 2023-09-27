Законопроект о введении уголовной ответственности за разжигание ненависти прошел первое чтение

Инициированный правительством законопроект о внесении изменений в Пенитенциарный, Уголовно-процессуальный и Деликтно-процессуальный кодексы предусматривает уголовную ответственность за наиболее тяжкие формы разжигания ненависти.

Согласно законопроекту, публичное разжигание ненависти, насилия или дискриминации в отношении группы лиц или члена группы по признакам национальности, расы, цвета кожи, пола, инвалидности, языка, происхождения, религии, сексуальной ориентации, политических убеждений, имущественного или социального положения будет наказываться как уголовное преступление, если есть основания опасаться, что за разжиганием последует насилие или возникнет существенная угроза безопасности общества. Для других преступлений мотив ненависти становится отягчающим обстоятельством.

Проект поправок к Пенитенциарный кодексу предусматривает в качестве наказания за разжигание ненависти штраф или лишение свободы на срок до одного года. То же деяние, совершенное повторно или группой лиц, наказывается штрафом или лишением свободы на срок до трех лет. В отношении юридического лица наказанием является штраф.