«Бомбили все подряд»: рассказ выживших об обстреле села в Нагорном Карабахе

Сарнахбюр (азербайджанское название - Агбулаг) - маленькое село в Аскеранском районе Нагорного Карабаха (Ходжалинский район Азербайджана). Оно окружено лесами и находится вдали от значимых военных целей.

Когда 19 сентября Азербайджан начал военную операцию, жительница села Зарине Газарян посещала ближайший город, Аскеран, в поисках детского питания для младшего сына Карена. В результате фактической блокады региона на протяжении последних девяти месяцев детское питание оказалось одним из многих базовых товаров, на которые начался острый дефицит - наряду с продуктами питания и топливом.

Карта места событий. Фото: BBC

Услышав взрывы, Зарине поспешила домой, но из-за обстрелов не смогла попасть в деревню. Вскоре она узнала, что один из ее сыновей, Сейран, был ранен и перевезен российскими миротворцами в больницу в Степанакерт (Ханкенди).

Но в больнице женщину ждала страшная новость: в результате обстрела погибли двое ее сыновей, восьмилетний Микаэль и десятилетний Нвер.

Зарине Газарян с сыном. Фото: BBC

Мы поговорили с Зарине в больнице. Она рассказала, что ей показали тела убитых сыновей.

«Я видела их, они в жутком состоянии, - рассказала женщина. - Это жутко. Я просто хочу, чтобы их отец пришел сюда».

В момент обстрела в селе с детьми находился 15-летний Арман. Он получил раны в области спины, плеч и рук. Мы поговорили с ним в больнице.