Белобровцев: никакой прокремлевскости не было и нет, уход центристов в «Отечество» – шизофреническая ситуация

– Михаил Кылварт подчеркивал в этой студии, что он не против закона о переходе, но он против того, чтобы ставились формальные галочки о том, что такой переход якобы произошел. Почему эту мысль вам не удалось донести до собственных однопартийцев, теперь уже бывших?

– Мы эту мысль внутри партии до всех донесли. В данном случае разочарованные и перебежчики ищут искусственные поводы для того, чтобы оправдать свой уход из партии. Повторяю, что радикального изменения курса не произошло.

– Что бы вы ответили на обвинения в прокремлевскости?

– Это тем более сложно понять. Не очень понимаю, что вообще это означает.

– Можно по-разному расценивать разные слова разных людей. Считаю, что их нужно рассматривать в контексте сказанного. И если даже кто-то что-то сказал в одном из интервью, это совершенно не означает, что у нас из-за этого резко изменился курс партии.

На самом деле, никакой прокремлевскости как не было, так и нет. Не стоит считать, что за две недели в риторике, поведении и стратегии партии что-то резко изменилось.

– Но может еще измениться?