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Студия Postimees: ряды центристов поредели – меняется ли курс?

14:00 Вадим Белобровцев
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Центристскую партию покинул ряд видных политиков. Как новое руководство воспринимает претензии бывших центристов? Меняется ли курс партии?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире член правления Центристской партии, депутат Рийгикогу Вадим Белобровцев. Смотрите беседу в студии в 14:00!

  • Как уход четырех активных ныне или в прошлом политиков – Карилайда, Мёльдера, Тообала, Вяли – сказывается на атмосфере в партии?
  • Большинство претензий бывших центристов сводится к тому, что в новый курс партии не вписывается переход на эстонский язык обучения. Звучат также обвинения в прокремлевской позиции и действиях в угоду узкой части электората. Как в правлении партии воспринимают подобную критику?
  • Двое топ-политиков сразу же перешли в партию Isamaa. Чем объясняется столь резкий крен вправо относительно центра?
  • В чем заключается новый курс Центристской партии?
  • С уходом Тыниса Мёльдера центристы лишились в Горсобрании 1 мандата. Как это отразится на работе столичной коалиции?
  • Стабильна ли ситуация в рядах нарвских центристов?
  • Что должен изменить в Нарве мэр от центристов, пришедший из Тарту? 
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