Студия Postimees: ряды центристов поредели – меняется ли курс?

Центристскую партию покинул ряд видных политиков. Как новое руководство воспринимает претензии бывших центристов? Меняется ли курс партии?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире член правления Центристской партии, депутат Рийгикогу Вадим Белобровцев. Смотрите беседу в студии в 14:00!
- Как уход четырех активных ныне или в прошлом политиков – Карилайда, Мёльдера, Тообала, Вяли – сказывается на атмосфере в партии?
- Большинство претензий бывших центристов сводится к тому, что в новый курс партии не вписывается переход на эстонский язык обучения. Звучат также обвинения в прокремлевской позиции и действиях в угоду узкой части электората. Как в правлении партии воспринимают подобную критику?
- Двое топ-политиков сразу же перешли в партию Isamaa. Чем объясняется столь резкий крен вправо относительно центра?
- В чем заключается новый курс Центристской партии?
- С уходом Тыниса Мёльдера центристы лишились в Горсобрании 1 мандата. Как это отразится на работе столичной коалиции?
- Стабильна ли ситуация в рядах нарвских центристов?
- Что должен изменить в Нарве мэр от центристов, пришедший из Тарту?