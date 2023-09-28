Летом 2022 года Банк Эстонии выпустил монету достоинством 2 евро с аверсом Slava Ukraini. Его дизайн разработала приехавшая из Харькова вольнослушательница Эстонской Художественной Академии Дарья Титова. Сейчас деньги разошлись по кассам и кошелькам, а Дарья учится на первом курсе и делает новые проекты. О том, как случайно «попала на деньги» и что из этого вышло, она рассказала в гостях у Rus.Postimees.
История успеха ⟩ Монета на счастье, открытка к богу и облака для детей: как студентка из Украины побеждает в эстонских конкурсах и учится быстро взрослеть
В 2021 году Дарья поступила в Харьковскую академию дизайна и искусств. Вскоре после начала полномасштабной войны один из преподавателей выложил в сториз Инстаграма информацию, что эстонская академия принимает беженцев из Украины. «Я подалась, и мне максимум через три часа ответили, - говорит Дарья. – но в дом, где была наша с бабушкой квартира, что-то прилетело, и мы перебрались к друзьям. Там я спешно доделывала портфолио. Было это числа четвертого марта, наверное. Меня приняли, после чего мы с мамой и сестрой поехали во Львов».
Добирались до Эстонии, сначала наездившись по Польше. Из Жешува в Краков, потом в Варшаву, а оттуда на автобусе в Таллинн. Хоть и приняли, но сначала вольнослушателем с правом аттестации предметов. «Первые полгода мы бесплатно жили в общежитии TalTech. Было, конечно, интересно приехать в Эстонию и сразу оказаться в Мустамяэ, - смеется Даша. – Я сразу подумала: почему город такой серый, почему так холодно? Мне не понравилось сперва. Хотя у меня даже дедушка тут родился и прожил 13 или 16 лет. Но он был из семьи военных и в итоге оказался в Харькове».
Монетка упала третьей стороной
Монету на конкурс, организованный Банком Эстонии совместно с Академией искусств, Даша и не собиралась придумывать. «Мне только 18 лет было, когда я приехала. В Украине обычно ты в этом возрасте не работаешь. Разве что листовки раздаешь. А тут я начала работать в кафе, и девочка, которая тоже там работала, сказала мне, что есть конкурс на дизайн монеты. До срока оставалось два дня, и я буквально за пять часов все сделала».
Потом Даша видела вживую работы других конкурсантов и чуть не плакала – так их рисунки были похожи на настоящие монеты, а у нее была линейная графика, сделанная в Adobe Illustrator. «Их хвалят, а меня не хвалят, и у меня начинается: ну вот, у меня все плохо, и вообще я в самом углу сижу!» - вспоминает свои эмоции победительница. «Когда результаты объявили, это было очень удивительно. Мне начали звонить учителя из украинской школы и вообще всякие люди, о которых я уже забыла!» - Даша излагает, как работает механизм известности.
А еще вокруг говорили, что ей повезло и что она самый молодой автор дизайна среди участников взрослого конкурса. По словам Даши, у нее и сейчас наблюдается синдром самозванца: «Я только недавно начала что-то ценить, а до этого думала, что у меня это все так, несерьезно».
Синдром самозванца (An Imposter Syndrome) – психологическое состояние, при котором человек не способен приписать свои достижения собственным качествам, способностям и усилиям. Хотя многое прямо или косвенно указывают на их состоятельность, подверженные синдрому люди все равно уверены, что они – обманщики, не заслуживающие достигнутого успеха. Подробнее – здесь.
Письма к богу, точнее к себе
Хотя монета и упала удачно, это не помогло избавиться от чувства опустошенности и страха за судьбу близких, оставшихся в Украине. Например, отец Даши сейчас преподает военное дело под Львовом, но в прошлом году еще был в Харькове. Даша каждое утро писала ему в вотсапп, чтобы узнать, жив он или нет.
«Я решила делать дневник – рисунки с подписями, хотела так избавиться от плохих мыслей. Что-то нарисовала-написала и начала всем рассылать. Ну, он, понятное дело, не нужен никому. И тогда мы придумали одну вещь с моей подругой Ларисой Гутаревич» (украинский кинопродюсер, среди последних работ которой – «Якби не українці» и «Shakespeare. Peace and War» (2022) – прим. ред.).
Дашу пригласили на кинофестиваль в Грузии, где бы она могла продавать какие-то свои работы. Оставалось эти работы создать. Книги – масштабная история, не успеть. Плакаты – не хотелось. «У меня у приятельницы отец погиб, – разъясняет Даша суть очередной «случайности», - и так пусто было от этого, и попросить чего-то хотелось, а не у кого. И я подумала: может, сделать проект, где люди пишут богу открытки. Это скорее метафора, как будто разговор с самим собой».
Рисунок с одной стороны, текст с приветствием Dear God… и так далее – с другой. Люди могут писать на них, что хотят – о семье, о мире, о будущем, об Украине. В Грузии все получилось очень трогательно, считает Даша. Люди донатили, писали на разных языках, причем «всякие плохие вещи» организаторы просили не писать. «Зачем писать Смерть Путину в открытке, обращенной к богу? - резонно спрашивает художница. – Хочется, чтобы что-то светлое осталось. А если свой гнев вывести - лучше поискать другие пути».
Часть открыток посетители фестиваля забрали с собой, но многие бросали их в самодельный почтовый ящик. Все, что в нем осталось, художница теперь хочет выставить. Хотя на грузинском фестивале процесс не закончился – Даша продолжает рисовать открытки и продавать их на благотворительных акциях.
Барашки летят в Таллинн
Третий проект, в котором участвовала Дарья – это профинансированное эстонским МИДом и реализованное фирмой Harmet строительство детского садика в городе Овруч Житомирской области. «Министерство культуры и снова EKA проводили конкурс на дизайн стен, - рассказывает Даша, - и у меня снова получилось его выиграть!».
Рисунок для обоев вырос из воркшопов академии, где студенты учились делать основы для аппликаций. Сказали рисовать дерево – рисуют дерево. Дарья просто добавила облака, которые на самом деле барашки. «Я в детстве рисовала жирных баранов, которые летали, - художница приоткрывает дверь в творческую кухню. – Я решила из этого что-то сделать. Во-первых, дети могут считать баранов, а во-вторых, путешествовать вместе с ними, в том числе в Таллинн».
Почему в Таллинн – понятно. Детям из Овруча говорят, что садик эстонский. Им, как кажется Даше, интересно узнать, из какого места приехали люди, которые построили такой прекрасный дом. Хотя самой художнице кажется, что при всей своей расположенности Эстония довольно закрыта, – ей с ее украинским темпераментом здесь нелегко. Сначала, по словам Даши, все восхищаются, что она пытается что-то сказать по-эстонски. А потом все равно непонятно – взяли тебя в компанию или нет, нужен ты кому или не очень. «Просто люди другие, я понимаю», - добавляет Даша.
…И все равно остается. Ей тяжело в Украине – страшно, тревожно, хотя многие ее однокашники, с которыми она эвакуировалась в прошлом году, вернулись и счастливы. «А Харьков на паузе, лучше там не становится. Я там была месяц назад, и атмосфера очень обманчива. Ты вроде забылся: думаешь, все хорошо, а потом ночью пять взрывов. И я снова звоню бабушке и прошу: уйди в тамбур хотя бы. Нет, она занята – сериал смотрит. Хотя свет выключают по графику, и тогда хоть и не хочешь, а пойдешь в укрытие. Сидеть в темноте с севшим телефоном». Даша замолкает и смотрит перед собой.