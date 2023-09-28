История успеха ⟩ Монета на счастье, открытка к богу и облака для детей: как студентка из Украины побеждает в эстонских конкурсах и учится быстро взрослеть

Часть открыток посетители фестиваля забрали с собой, но многие бросали их в самодельный почтовый ящик. Все, что в нем осталось, художница теперь хочет выставить. Хотя на грузинском фестивале процесс не закончился – Даша продолжает рисовать открытки и продавать их на благотворительных акциях.

Барашки летят в Таллинн

Третий проект, в котором участвовала Дарья – это профинансированное эстонским МИДом и реализованное фирмой Harmet строительство детского садика в городе Овруч Житомирской области. «Министерство культуры и снова EKA проводили конкурс на дизайн стен, - рассказывает Даша, - и у меня снова получилось его выиграть!».

Модульный детский садик в Овруче, который Эстония подарила Украине. Фото: Kultuuriministeerium

Рисунок для обоев вырос из воркшопов академии, где студенты учились делать основы для аппликаций. Сказали рисовать дерево – рисуют дерево. Дарья просто добавила облака, которые на самом деле барашки. «Я в детстве рисовала жирных баранов, которые летали, - художница приоткрывает дверь в творческую кухню. – Я решила из этого что-то сделать. Во-первых, дети могут считать баранов, а во-вторых, путешествовать вместе с ними, в том числе в Таллинн».

Облачка ведь и называются «барашки». Фото: Kultuuriministeerium

Почему в Таллинн – понятно. Детям из Овруча говорят, что садик эстонский. Им, как кажется Даше, интересно узнать, из какого места приехали люди, которые построили такой прекрасный дом. Хотя самой художнице кажется, что при всей своей расположенности Эстония довольно закрыта, – ей с ее украинским темпераментом здесь нелегко. Сначала, по словам Даши, все восхищаются, что она пытается что-то сказать по-эстонски. А потом все равно непонятно – взяли тебя в компанию или нет, нужен ты кому или не очень. «Просто люди другие, я понимаю», - добавляет Даша.

К моменту, когда художница начала работать над дизайном стен для садика, Таллинн уже не сводился в ее глазах к одному только Мустамяэ. Фото: Kultuuriministeerium