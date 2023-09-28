Учения прошли успешно ⟩ Столкновение двух поездов в Мууга: сотни жертв, тысячи эвакуируются

Порт Мууга является одним из объектов повышенной потенциальной опасности. Фото: Денис Антонов

В ликвидации последствий учебной катастрофы принимали участие ряд государственных учреждений, частный сектор, муниципалитеты Виймси, Йыэляхтме, Маарду, Сауэ и Таллинн. Общее время крупнейших кризисно-эвакуационных учений составит 31 час.

Каждый человек, в рамках спасательной операции получает еду и воду. Фото: Денис Антонов

Спасательный департамент также проверил аварийные сирены, после срабатывания которых Центр тревоги отправил SMS-уведомления об опасности, причем в содержании сообщения были указания на то, что речь идет об учениях.

«Сообщение отправляется людям, находящимся в зоне опасности, то есть в районе гавани и дачного пригорода Мууга и прилегающих к нему районах, но в зависимости от телефонной мачты, к которой в данный момент подключен мобильный телефон, сообщение могут также получить, например, жители Ласнамяэ, Пирита или Виймси. Например, сообщение может дойти и до человека, который в день учений едет по трассе Таллинн-Нарва и в момент отправки сообщения находится в зоне опасности», - пояснил руководитель кризисного управления Центра тревоги Янек Муракас.

Те, кто получил сигнал, прибыли на пункт сбора. Фото: Денис Антонов

Центр тревоги в случае крупных кризисных ситуаций запустил телефон кризисной информации 1247, чтобы делиться достоверной информацией и инструкциями по поведению, и его работа также протестирована в ходе этих учений.

«Мы готовы к тому, что во время учений могут вырасти вызовы как на номер экстренной помощи 112, так и на государственный инфотелефон 1247.

Оказание первой медицинской помощи каждому жителю Эстонии не зависит от необходимости бригад скорой помощи участвовать в ликвидации аварий. Помогут всем. Фото: Денис Антонов

В Спасательном департаменте напомнили, что линия экстренной помощи предназначена для ситуаций, когда под угрозой находится жизнь, здоровье или имущество людей и срочно требуется помощь скорой помощи, полиции или спасателей. «В ходе учений мы хотим отрепетировать работу телефона кризисной информации в условиях быстро растущей нагрузки и хотим, чтобы люди обращались по вопросам, не требующим срочной помощи, на 1247», - добавил Муракас.

Алар Карис. Фото: Денис Антонов