Учения прошли успешно ⟩ Столкновение двух поездов в Мууга: сотни жертв, тысячи эвакуируются

28 сентября в 8:45 в Мууга произошла техногенная авария. При столкновении двух поездов, перевозивших жидкое топливо, возник пожар: врачи скорой помощи, от гари першит горло, все затянуто едким дымом, десятки спасателей пытаются пеной сбить разрастающееся пламя. Таков сценарий крупнейших в истории Эстонии кризисно-эвакуационные учений, со стороны очень похожих на реальность.
Слышатся взрывы! Это детонировали цистерны с горючим. Организаторы мероприятия не скупятся на звуковые эффекты и дым. По легенде, крупный пожар опасен риском более масштабного взрыва, что вынуждает власть организовать немедленную эвакуацию жителей. В ходе учений проверялась организация масштабной эвакуации из порта Мууга, а также из потенциально опасной жилой зоны.
Центр тревоги напоминает, что готов к более высокой нагрузке и просит по вопросам, связанным с учениями, звонить по номеру государственного инфотелефона 1247, чтобы номер службы экстренной помощи оставался свободным для нуждающихся в быстрой помощи.
Несмотря ни на что, никто из местных жителей не покидает свои дома, более тысячи добровольцев выполняют команды организаторов эвакуации, играя роли мирных жителей, покидающих школы, детские сады, социальные учреждения.
Атмосфера тревожности заметна во всем, а особенное напряжение чувствуется в местах сбора и размещения эвакуированных на Ыуна пууэсте. Однако заметен и азарт тех, кто добровольно стал актером этого действа: волонтеры по-настоящему увлечены учениями и даже испытывают неудобства, некоторые кашляют, наглотавшись дыма, кто-то хромает, кто-то потерял друг друга в толпе. Такова цена приобретенного опыта и вносимого вклада в успех учений по спасению тысяч людей.
Даже не специалисту было видно, что в ходе ликвидации чрезвычайной ситуации в Мууга четко отрабатывается взаимодействие всех государственных служб и взаимное сотрудничество с населением, находящимся в опасной зоне.
В ликвидации последствий учебной катастрофы принимали участие ряд государственных учреждений, частный сектор, муниципалитеты Виймси, Йыэляхтме, Маарду, Сауэ и Таллинн. Общее время крупнейших кризисно-эвакуационных учений составит 31 час.
Спасательный департамент также проверил аварийные сирены, после срабатывания которых Центр тревоги отправил SMS-уведомления об опасности, причем в содержании сообщения были указания на то, что речь идет об учениях.
«Сообщение отправляется людям, находящимся в зоне опасности, то есть в районе гавани и дачного пригорода Мууга и прилегающих к нему районах, но в зависимости от телефонной мачты, к которой в данный момент подключен мобильный телефон, сообщение могут также получить, например, жители Ласнамяэ, Пирита или Виймси. Например, сообщение может дойти и до человека, который в день учений едет по трассе Таллинн-Нарва и в момент отправки сообщения находится в зоне опасности», - пояснил руководитель кризисного управления Центра тревоги Янек Муракас.
Центр тревоги в случае крупных кризисных ситуаций запустил телефон кризисной информации 1247, чтобы делиться достоверной информацией и инструкциями по поведению, и его работа также протестирована в ходе этих учений.
«Мы готовы к тому, что во время учений могут вырасти вызовы как на номер экстренной помощи 112, так и на государственный инфотелефон 1247.
В Спасательном департаменте напомнили, что линия экстренной помощи предназначена для ситуаций, когда под угрозой находится жизнь, здоровье или имущество людей и срочно требуется помощь скорой помощи, полиции или спасателей. «В ходе учений мы хотим отрепетировать работу телефона кризисной информации в условиях быстро растущей нагрузки и хотим, чтобы люди обращались по вопросам, не требующим срочной помощи, на 1247», - добавил Муракас.
Крупнейшие в истории Эстонии кризисно-эвакуационные учения посетил президент Эстонии Алар Карис.