Вой сирен, эвакуация и сообщения об опасности: многие жители Эстонии окажутся в эпицентре масштабных учений

В четверг Спасательный департамент также проверит аварийные сирены, после срабатывании которых Центр тревоги отправит SMS-уведомления об опасности. Все клиенты мобильных операторов Эстонии получают SMS-уведомление об угрозе от отправителя EE-ALARM, причем в содержании сообщения всегда присутствует указание на то, что речь идет об учениях.

«Сообщение отправляется людям, находящимся в зоне опасности, то есть в районе гавани и дачного пригорода Мууга и прилегающих к нему районах, но в зависимости от телефонной мачты, к которой в данный момент подключен мобильный телефон, сообщение могут также получить, например, жители Ласнамяэ, Пирита или Виймси. Например, сообщение может дойти и до человека, который в день учений едет по трассе Таллинн-Нарва и в момент отправки сообщения находится в зоне опасности», - пояснил руководитель кризисного управления Центра тревоги Янек Муракас.

Центр тревоги в случае крупных кризисных ситуаций запускает телефон кризисной информации 1247, чтобы делиться достоверной информацией и инструкциями по поведению, и его действие также будет протестировано в ходе этих учений.«Мы готовы к тому, что во время учений могут вырасти вызовы как на номер экстренной помощи 112, так и на государственный инфотелефон 1247.