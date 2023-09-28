В ходе общенациональных кризисных учений CREVEX23, которые пройдут 28 и 29 сентября в районе порта Мууга, будет проверена готовность страны к кризисам, а также отработаны меры по разрешению крупной аварии и эвакуации.
Вой сирен, эвакуация и сообщения об опасности: многие жители Эстонии окажутся в эпицентре масштабных учений
Центр тревоги готов к более высокой нагрузке и просит по вопросам, связанным с учениями, позвонить по номеру государственного инфотелефона 1247, чтобы номер службы экстренной помощи оставался свободным для нуждающихся быстрой помощи.
28 сентября в районе порта Мууга и в Харьюмаа под Таллинном пройдут крупнейшие за последние годы кризисные учения, где под руководством Спасательного департамента отработается решение масштабной спасательной операции, а также эвакуацию людей из опасной зоны. Поэтому в этом регионе можно увидеть дым, а также большее, чем обычно, оперативных транспортных средств и спасательной техники.
В Мууга основное внимание будет уделено масштабным эвакуациям, кризисным коммуникациям и крупномасштабным спасательным операциям. В учениях примут участие ряд государственных органов, частный сектор, волости Виймси, Йыэлахтме, Маарду, Сауэ и Таллинн, а также 1100 добровольцев-ролевиков. Учения продлятся 31 час подряд.
Согласно сценарию учений, в Мууга происходит столкновение и возгорание поездов с топливом. Помимо крупного пожара, возникает дополнительная угроза взрыва, что вынуждает жителей эвакуироваться. Отрабатывается масштабная эвакуация как порта Мууга, так и прилегающей к нему опасной территории.
На роль эвакуируемых привлечено более тысячи добровольцев. Никому из местных жителей не придется покидать свои дома. С помощью ролевых игр будет отработана эвакуация 1000 человек, в том числе из школ и социальных учреждений, а также организация пунктов сбора и убежищ. Участники учений получат захватывающий опыт и внесут важный вклад в успешное проведение учений.
В четверг Спасательный департамент также проверит аварийные сирены, после срабатывании которых Центр тревоги отправит SMS-уведомления об опасности. Все клиенты мобильных операторов Эстонии получают SMS-уведомление об угрозе от отправителя EE-ALARM, причем в содержании сообщения всегда присутствует указание на то, что речь идет об учениях.
«Сообщение отправляется людям, находящимся в зоне опасности, то есть в районе гавани и дачного пригорода Мууга и прилегающих к нему районах, но в зависимости от телефонной мачты, к которой в данный момент подключен мобильный телефон, сообщение могут также получить, например, жители Ласнамяэ, Пирита или Виймси. Например, сообщение может дойти и до человека, который в день учений едет по трассе Таллинн-Нарва и в момент отправки сообщения находится в зоне опасности», - пояснил руководитель кризисного управления Центра тревоги Янек Муракас.
Центр тревоги в случае крупных кризисных ситуаций запускает телефон кризисной информации 1247, чтобы делиться достоверной информацией и инструкциями по поведению, и его действие также будет протестировано в ходе этих учений.«Мы готовы к тому, что во время учений могут вырасти вызовы как на номер экстренной помощи 112, так и на государственный инфотелефон 1247.
В Спасательном департаменте напоминают, что линия экстренной помощи предназначена для ситуаций, когда под угрозой находится жизнь, здоровье или имущество людей и срочно требуется помощь скорой помощи, полиции или спасателей. В ходе учений мы хотим отрепетировать работу телефона кризисной информации в условиях быстро растущей нагрузки и хотим, чтобы люди обращались по вопросам, не требующим срочной помощи, к 1247», - добавил Муракас.