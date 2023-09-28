Работодатели: идею повышения платежей по страхованию от безработицы с нами не обсуждали

Работодатели раскритиковали идею правительства увеличить к 2025 году ставку страхования от безработицы с нынешних 2,4% до 3,3%, поскольку с ними эта тема предварительно не обсуждалась, пишет Rus.ERR.
Соответствующий план был внесен в одобренную кабмином бюджетную стратегию на ближайшие 4 года, передают утренние теленовости ERR.
По словам руководителя Центрального союза работодателей Арто Ааса, прописывать подобные инициативы, не посоветовавшись с работодателями и другими социальными партнерами, — плохая практика.
Он также считает, что во время экономического кризиса, когда другие налоги уже растут, ставку налога на страхование по безработице следует снизить.
При сохранении нынешней пропорции взносов между работниками и работодателями, уплачиваемый работниками взнос в 2025 году вырастет с 1,6% до 2,2% от зарплаты, оставшуюся часть 1,1% будут платить работодатели.