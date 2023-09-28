Работодатели: идею повышения платежей по страхованию от безработицы с нами не обсуждали

Соответствующий план был внесен в одобренную кабмином бюджетную стратегию на ближайшие 4 года, передают утренние теленовости ERR.

По словам руководителя Центрального союза работодателей Арто Ааса, прописывать подобные инициативы, не посоветовавшись с работодателями и другими социальными партнерами, — плохая практика.

Он также считает, что во время экономического кризиса, когда другие налоги уже растут, ставку налога на страхование по безработице следует снизить.