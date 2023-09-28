Опрос ⟩ Отставку Каи Каллас поддерживают почти 70% жителей Эстонии

Институт общественных исследований уже четыре раза задавал вопрос о том, должна ли премьер-министр Кая Каллас уйти в отставку из-за связанного с Россией скандала.

Респондентам был задан следующий вопрос: «По вашему мнению, должна ли Кая Каллас уйти с поста премьер-министра?» 27% ответили «нет» или «скорее нет», 66% ответили «скорее да» или «да», 7% затруднились с ответом.

По сравнению с аналогичным опросом, проведенным на прошлой неделе, настроение общества немного изменилось: тогда за отставку премьер-министра высказались 69% респондентов.

Отставку Каллас почти поголовно поддерживают избиратели оппозиционных партий: 98% сторонников EKRE, 92% сторонников центристов и 91% сторонников «Отечества».

Среди партий правительственной коалиции большинство поддерживает отставку Каллас только среди сторонников социал-демократов (57%).

Уход премьер-министра считают правильным 45% избирателей «Ээсти 200» и лишь 9% - Партии реформ.