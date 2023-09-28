При виде допинг-контролеров большая часть легкоатлетов поспешила покинуть стадион

Издание The Indian Express пишет, что при виде комиссии по допингу большая часть спортсменов поспешили убраться со стадиона. Например, на старте финала по стометровке остался лишь один бегун. Победитель бега с барьерами сразу после пересечения финишной черты направился к выходу, чтобы избежать проверки. Некоторые атлеты не появились на церемонии вручения медалей.

Предположительно, допинг-контролеры прибыли на место большими силами, поскольку днем ранее увидели видеоролик с кучей шприцов на полу раздевалки. Ходили слухи, что они содержат эритропоэтин (Эритропоэтин один из гормонов почек, который контролирует эритропоэз, то есть образование красных кровяных клеток (эритроцитов). По химическому строению является гликопротеином. Используется как лечебное средство. В спорте является допингом).

«В разных финалах у нас было восемь участников, но на место прибыли лишь трое-четверо. К сожалению, ситуация вот такая. В классе юниоров одна из девушек на соревнованиях по бегу с барьерами продолжила бежать и после преодоления финиша, контролерам пришлось ее догонять», - рассказал один из тренеров.

В финале мужского спринта соревновался только Лалит Кумар. Ему рассказали, что другим спортсменам помешали выступить судороги или растяжения мышц.