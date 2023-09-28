Покинувший Центристскую партию генерал-майор вступает в «Отечество»

Находящийся в резерве Вяли считает, что неправильно наблюдать за тем, что происходит в Эстонии и в мире лежа на диване. «Кое-как написанный госбюджет, не имеющий правового покрытия, в котором путают железную дорогу и корабли, вертящийся волчком моральный компас, отзыв данных государством обещаний – это лишь несколько примеров модели поведения коалиции. Деятельность правительства выглядит, как поездка на американских горках, в которой вынужден участвовать весь народ Эстонии. Наша страна – это не вагон поезда, который можно остановить, чтобы сойти», – сказал Вяли.

По его словам, в нынешней ситуации с безопасностью необходимы ясная и понятно сформулированная цель и целенаправленные действия, которые обеспечили бы альтернативу поведению коалиции. «По моей оценке, "Отечество" может предложить эту альтернативу и поэтому я решил вступить в эту партию. Мое внимание по-прежнему сосредоточено на политике безопасности и национальной обороны», – отметил он.

На прошлой неделе Вяли сообщил, что покидает Центристскую партию, поскольку имя лидера партии Михаила Кылварта появилось в ежегоднике КаПо, а новое направление Центристской партии противоречит его ценностям и принципам.