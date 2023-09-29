Фракция Narva Нарвского горсобрания выдвигает Яана Тоотса кандидатом на пост мэра. Голосование состоится только на следующей неделе, а в ожидании этого Rus.Postimees решил узнать мнения нарвских активистов общественной жизни о самом Тоотсе и о том, чего они вообще ждут от нового мэра, кем бы он ни был.
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«Будет ли он выполнять прихоти депутатов, мы пока не знаем»: что думают о кандидате в мэры Нарвы Яане Тоотсе?
«Я знаю, что Яан Тоотс является членом Центристской партии и живет в Тарту. На этом мои знания о нем заканчиваются, т.к. я далекий человек от политики, хотя в наше время это практически невозможно. Но думаю, что Нарва нуждается в хорошем руководителе. По моему мнению, мэром должен быть человек, который хорошо разбирается в экономике и хозяйстве, видит перспективы развития города, думать о людях, которые здесь живут», - говорит историк Татьяна Климина.