«Будет ли он выполнять прихоти депутатов, мы пока не знаем»: что думают о кандидате в мэры Нарвы Яане Тоотсе?

«Я знаю, что Яан Тоотс является членом Центристской партии и живет в Тарту. На этом мои знания о нем заканчиваются, т.к. я далекий человек от политики, хотя в наше время это практически невозможно. Но думаю, что Нарва нуждается в хорошем руководителе. По моему мнению, мэром должен быть человек, который хорошо разбирается в экономике и хозяйстве, видит перспективы развития города, думать о людях, которые здесь живут», - говорит историк Татьяна Климина.