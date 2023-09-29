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«Будет ли выполнять их прихоти – этого мы сейчас не узнаем»: что думают о кандидате в мэры Нарвы Яане Тоотсе?

Диана Харламова
, журналист
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Яан Тоотс.
Яан Тоотс. Фото: Ragnar Peets

Фракция «Narva» Нарвского горсобрания выдвигает Яана Тоотса кандидатом на пост мэра. Голосование состоится только на следующей неделе, а в ожидании этого Rus.Postimees решил узнать мнения активных нарвских деятелей о самом Тоотсе и о том, чего они вообще ждут от нового мэра, кем бы он ни был. –

«Я знаю, что Яан Тоотс является членом Центристской партии и живет в Тарту. На этом мои знания о нем заканчиваются, т.к. я далекий человек от политики, хотя в наше время это практически невозможно. Но думаю, что Нарва нуждается в хорошем руководителе. По моему мнению, мэром должен быть человек, который хорошо  разбирается в экономике и хозяйстве, видит перспективы развития города, думать о людях, которые здесь живут», - говорит историк Татьяна Климина.

Стоит отметить, что Яан Тоотс действительно является членом Центристкой партии, а в 2022 году являлся претендентом на пост ее председателя. С 2019 года является членом Центристской партии, руководит Тартуским отделением партии и является депутатом городского собрания. В сентябре 2023 года, после избрания Михаила Кылварта лидером центристов, Тоотс стал вице-председателем партии.

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