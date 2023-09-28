Навальному назначили год содержания в едином помещении камерного типа. Что это значит?

Адвокат Вадим Кобзев, защищающий Алексея Навального, 26 сентября 2023 года Фото: Reuters

Он обжаловал решение колонии в суде. «Я сегодня подал административный иск в Ковровский горсуд о признании перевода Навального в ЕПКТ незаконным», – сообщил Кобзев Би-би-си.

По его словам, главное ужесточение для Навального заключается в сроке, на который его переводят на ЕПКТ – целый год. В колонии, где сидит Навальный, единое помещение камерного типа есть, так что этапировать его для этого в другую колонию не потребуется, уточнил адвокат. Но в дальнейшем политика ждет колония особого режима (по новому приговору).

У Навального в колонии во Владимирской области, где он отбывает наказание по предыдущему своем делу, уже был опыт ПКТ – помещении камерного типа.

Чем ЕПКТ отличается от ПКТ?

Немногим.

Согласно Уголовно-исполнительному кодексу России и подзаконным актам Минюста, осужденные как в ПКТ, так и ЕКПТ, а также в одиночных камерах, имеют равное право ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости не более 5 тысяч рублей. Согласно поправкам, которые вступят в силу 11 декабря, допустимая сумма будет увеличена до 6 тысяч рублей.

Кроме того, такие заключенные имеют право в течение шести месяцев получать только одну посылку, передачу или бандероль, а также выходить на ежедневную прогулку на полтора часа. Им также полагается «с разрешения администрации» краткосрочное свидание раз в полгода.