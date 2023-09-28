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Чтобы спасти рубль, Россия планирует вернуться в советскую эпоху

Эркки Эрилайд
, журналист
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В последнее время за один доллар США давали 96-97 рублей, но по планам российского Центробанка доллар не должен стоить больше 90 рублей.
В последнее время за один доллар США давали 96-97 рублей, но по планам российского Центробанка доллар не должен стоить больше 90 рублей. Фото: IMAGO/Sergey Pyatakov

Ностальгическая тоска россиян по советской эпохе может вскоре стать реальностью, по крайней мере, на денежном рынке, поскольку правительство рассматривает возможность изменения денежной системы, предусматривающей использование отдельных валют для внутренней и внешней торговли.

Министр экономики РФ Максим Решетников в начале недели предложил стабилизировать курс рубля, который в этом году подвергся значительным колебаниям, по примеру Китая, где для торговли на внутреннем и внешнем рынках используются разные валюты. По словам министра, ослабление рубля было неприемлемо высоким, а колебания его курса слишком сильными, что нарушало как внешнюю торговлю, так и работу инвесторов на фондовом рынке, и ускоряло общий рост цен. Однако финансовая система Китая работает на пределе возможностей, а влияние юаня в мире растет.

Для регулирования курса своей валюты и контроля над иностранными инвестициями китайские финансы опираются на двухвалютную систему. Жэньминьби (RMB) используется для внутренних операций в материковом Китае, а китайский юань (CNY) - например, в Гонконге и для международных операций.

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