Россия планирует вернуться в советскую эпоху, чтобы спасти рубль

Министр экономики РФ Максим Решетников в начале недели предложил стабилизировать курс рубля, который в этом году подвергся значительным колебаниям, по примеру Китая, где для торговли на внутреннем и внешнем рынках используются разные валюты. По словам министра, ослабление рубля было неприемлемо высоким, а колебания его курса слишком сильными, что нарушало как внешнюю торговлю, так и работу инвесторов на фондовом рынке, и ускоряло общий рост цен. Однако финансовая система Китая работает на пределе возможностей, а влияние юаня в мире растет.