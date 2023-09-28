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Сравнение зарплаты: сколько денег предлагают на востребованных должностях?

Rus.Postimees
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Деньги. Иллюстративное фото
Деньги. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Проведенный порталом cvkeskus.ee обзор более чем 11 000 предложений о работе с указанной заработной платой показал, что самая высокая зарплата в этом году предлагалась ИТ-специалистам высшего уровня – их средняя зарплата достигала 4700 евро. Больше всего, по сравнению с другими популярными должностями, за год выросла зарплата, предлагаемая учителям.

Сравнение опубликованных предложений по заработной плате показывает, что возможность наибольшего заработка предлагалась ИТ-специалистам высшего уровня: диапазон предлагаемой им зарплаты составил в среднем от 3250 до 4700 евро. Предложения по заработной плате для врачей в этом году варьировались от 3500 до 3850 евро, а для менеджеров по продажам – от 2050 до 3700 евро.

Границу в 3000 евро преодолели также предложения по заработной плате для руководителей производства: предлагаемая им зарплата составляла в среднем от 2250 до 3350 евро. Высокая зарплата предлагалась и менеджерам по маркетингу, составляя в среднем от 2050 до 3000 евро. В секторе продаж и маркетинга зарплата обычно привязана к результатам работы, поэтому и диапазон предлагаемых зарплат значительно шире среднего.

Сравнение популярных должностей в строительном секторе показало, что самая высокая заработная плата предлагалась руководителям строительных объектов (в среднем 2600–2850 евро). Заработная плата, предлагаемая строителям, составляла от 1750 до 2850 евро, а сварщикам – от 1950 до 2500 евро. На предложения по заработной плате в строительном секторе также влияют конкурирующие предложения иностранных работодателей, которые повышают верхний предел предлагаемой заработной платы.

Рубеж в 2000 евро также преодолели зарплаты, предлагаемые автослесарям (1750–2450 евро), специалистам по продажам (1400–2400 евро), электрикам (1700–2250 евро), бухгалтерам (1900–2200 евро), медсестрам (1750–2200 евро) и маркетологам (1700–2150 евро).

Предложения по заработной плате для учителей в среднем составляли 1650–1800 евро и по сравнению с другими популярными должностями росли быстрее всего (+20 %). Самые щедрые предложения по заработной плате для учителей достигали 2625 евро.

Предложения по заработной плате для поваров в этом году составляли в среднем 1350–1700 евро, для офисных помощников – 1300–1700 евро, для водителей грузоподъемных машин – 1350–1650 евро, для курьеров – 1300–1600 евро, а для комплектовщиков товаров и производственных рабочих – 1200–1600 евро.

Заработная плата указывается в 36% предложений о работе

Если в Латвии и Литве почти все предложения о работе публикуются с указанием заработной платы (согласно требованию закона), то в Эстонии зарплата указывается лишь в 36 % предложений о работе. Однако и здесь можно заметить небольшое изменение тенденции – например, в тот же период 2019 года доля предложений о работе с указанной в них заработной платой составляла 28 %. В данный момент на портале cvkeskus.ee можно найти чуть более 1000 предложений о работе с указанием заработной платы.

В последние месяцы заработная плата чаще всего указывалась в предложениях о работе в секторе образования: зарплата публиковалась в 61 % объявлений. Чаще среднего работодатели указывали предлагаемую заработную плату в предложениях о работе в транспортном (55 %), правоохранительном (54 %), банковском (54 %), а также промышленном и производственном секторах (54 %).

Данные cvkeskus.ee показывают, что предложения о работе с публично указанной заработной платой в среднем привлекают на 63 % больше кандидатов, чем те, в которых размер зарплаты держится в секрете.

Статистика сравнения зарплат основана на 11 471 предложении о работе с указанием заработной платы, опубликованном в этом году на крупнейшем в Эстонии портале поиска работы cvkeskus.ee.

Зарплата, опубликованная в предложениях о работе:

Должность

Предлагаемая брутто-зарплата от (в среднем)

Предлагаемая брутто-зарплата до (в среднем)

ИТ-специалист высшего уровня

3250 €

4700 €

Врач

3500 €

3850 €

Менеджер по продажам

2050 €

3700 €

Руководитель производства

2250 €

3350 €

Менеджер по маркетингу

2050 €

3000 €

Руководитель строительных объектов

2600 €

2850 €

Строитель

1750 €

2850 €

Сварщик

1950 €

2500 €

Автослесарь

1750 €

2450 €

Торговый агент / специалист по продажам

1400 €

2400 €

Электрик

1700 €

2250 €

Бухгалтер

1900 €

2200 €

Медсестра

1750 €

2200 €

Маркетолог

1700 €

2150 €

Учитель

1650 €

1800 €

Повар

1350 €

1700 €

Ассистент (офисный работник)

1300 €

1700 €

Водитель грузоподъемной машины

1350 €

1650 €

Курьер

1300 €

1600 €

Комплектовщик товара

1200 €

1600 €

Рабочий на производстве

1200 €

1600 €

Пекарь

1200 €

1450 €

Работник по обслуживанию клиентов

1050 €

1300 €

Уборщик

950 €

1150 €

 


 
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