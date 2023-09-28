Сравнение зарплаты: сколько денег предлагают на востребованных должностях?

Предложения по заработной плате для поваров в этом году составляли в среднем 1350–1700 евро, для офисных помощников – 1300–1700 евро, для водителей грузоподъемных машин – 1350–1650 евро, для курьеров – 1300–1600 евро, а для комплектовщиков товаров и производственных рабочих – 1200–1600 евро.

Заработная плата указывается в 36% предложений о работе

Если в Латвии и Литве почти все предложения о работе публикуются с указанием заработной платы (согласно требованию закона), то в Эстонии зарплата указывается лишь в 36 % предложений о работе. Однако и здесь можно заметить небольшое изменение тенденции – например, в тот же период 2019 года доля предложений о работе с указанной в них заработной платой составляла 28 %. В данный момент на портале cvkeskus.ee можно найти чуть более 1000 предложений о работе с указанием заработной платы.

В последние месяцы заработная плата чаще всего указывалась в предложениях о работе в секторе образования: зарплата публиковалась в 61 % объявлений. Чаще среднего работодатели указывали предлагаемую заработную плату в предложениях о работе в транспортном (55 %), правоохранительном (54 %), банковском (54 %), а также промышленном и производственном секторах (54 %).

Данные cvkeskus.ee показывают, что предложения о работе с публично указанной заработной платой в среднем привлекают на 63 % больше кандидатов, чем те, в которых размер зарплаты держится в секрете.

Статистика сравнения зарплат основана на 11 471 предложении о работе с указанием заработной платы, опубликованном в этом году на крупнейшем в Эстонии портале поиска работы cvkeskus.ee.

Зарплата, опубликованная в предложениях о работе: