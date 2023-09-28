Сравнение зарплаты: сколько денег предлагают на востребованных должностях?

Проведенный порталом cvkeskus.ee обзор более чем 11 000 предложений о работе с указанной заработной платой показал, что самая высокая зарплата в этом году предлагалась ИТ-специалистам высшего уровня – их средняя зарплата достигала 4700 евро. Больше всего, по сравнению с другими популярными должностями, за год выросла зарплата, предлагаемая учителям.
Сравнение опубликованных предложений по заработной плате показывает, что возможность наибольшего заработка предлагалась ИТ-специалистам высшего уровня: диапазон предлагаемой им зарплаты составил в среднем от 3250 до 4700 евро. Предложения по заработной плате для врачей в этом году варьировались от 3500 до 3850 евро, а для менеджеров по продажам – от 2050 до 3700 евро.
Границу в 3000 евро преодолели также предложения по заработной плате для руководителей производства: предлагаемая им зарплата составляла в среднем от 2250 до 3350 евро. Высокая зарплата предлагалась и менеджерам по маркетингу, составляя в среднем от 2050 до 3000 евро. В секторе продаж и маркетинга зарплата обычно привязана к результатам работы, поэтому и диапазон предлагаемых зарплат значительно шире среднего.
Сравнение популярных должностей в строительном секторе показало, что самая высокая заработная плата предлагалась руководителям строительных объектов (в среднем 2600–2850 евро). Заработная плата, предлагаемая строителям, составляла от 1750 до 2850 евро, а сварщикам – от 1950 до 2500 евро. На предложения по заработной плате в строительном секторе также влияют конкурирующие предложения иностранных работодателей, которые повышают верхний предел предлагаемой заработной платы.
Рубеж в 2000 евро также преодолели зарплаты, предлагаемые автослесарям (1750–2450 евро), специалистам по продажам (1400–2400 евро), электрикам (1700–2250 евро), бухгалтерам (1900–2200 евро), медсестрам (1750–2200 евро) и маркетологам (1700–2150 евро).
Предложения по заработной плате для учителей в среднем составляли 1650–1800 евро и по сравнению с другими популярными должностями росли быстрее всего (+20 %). Самые щедрые предложения по заработной плате для учителей достигали 2625 евро.
Предложения по заработной плате для поваров в этом году составляли в среднем 1350–1700 евро, для офисных помощников – 1300–1700 евро, для водителей грузоподъемных машин – 1350–1650 евро, для курьеров – 1300–1600 евро, а для комплектовщиков товаров и производственных рабочих – 1200–1600 евро.
Заработная плата указывается в 36% предложений о работе
Если в Латвии и Литве почти все предложения о работе публикуются с указанием заработной платы (согласно требованию закона), то в Эстонии зарплата указывается лишь в 36 % предложений о работе. Однако и здесь можно заметить небольшое изменение тенденции – например, в тот же период 2019 года доля предложений о работе с указанной в них заработной платой составляла 28 %. В данный момент на портале cvkeskus.ee можно найти чуть более 1000 предложений о работе с указанием заработной платы.
В последние месяцы заработная плата чаще всего указывалась в предложениях о работе в секторе образования: зарплата публиковалась в 61 % объявлений. Чаще среднего работодатели указывали предлагаемую заработную плату в предложениях о работе в транспортном (55 %), правоохранительном (54 %), банковском (54 %), а также промышленном и производственном секторах (54 %).
Данные cvkeskus.ee показывают, что предложения о работе с публично указанной заработной платой в среднем привлекают на 63 % больше кандидатов, чем те, в которых размер зарплаты держится в секрете.
Статистика сравнения зарплат основана на 11 471 предложении о работе с указанием заработной платы, опубликованном в этом году на крупнейшем в Эстонии портале поиска работы cvkeskus.ee.
Зарплата, опубликованная в предложениях о работе:
Должность
Предлагаемая брутто-зарплата от (в среднем)
Предлагаемая брутто-зарплата до (в среднем)
ИТ-специалист высшего уровня
3250 €
4700 €
Врач
3500 €
3850 €
Менеджер по продажам
2050 €
3700 €
Руководитель производства
2250 €
3350 €
Менеджер по маркетингу
2050 €
3000 €
Руководитель строительных объектов
2600 €
2850 €
Строитель
1750 €
2850 €
Сварщик
1950 €
2500 €
Автослесарь
1750 €
2450 €
Торговый агент / специалист по продажам
1400 €
2400 €
Электрик
1700 €
2250 €
Бухгалтер
1900 €
2200 €
Медсестра
1750 €
2200 €
Маркетолог
1700 €
2150 €
Учитель
1650 €
1800 €
Повар
1350 €
1700 €
Ассистент (офисный работник)
1300 €
1700 €
Водитель грузоподъемной машины
1350 €
1650 €
Курьер
1300 €
1600 €
Комплектовщик товара
1200 €
1600 €
Рабочий на производстве
1200 €
1600 €
Пекарь
1200 €
1450 €
Работник по обслуживанию клиентов
1050 €
1300 €
Уборщик
950 €
1150 €