ФОТО ⟩ Рядом с Таллинном началось строительство нового жилого комплекса

«Мы приведем в порядок значительную часть территории заброшенного деревообрабатывающего производства, и этот живописный район станет доступным для всех. Помимо строительства новых домов, мы также приведем для местных жителей в порядок улицу Калури-теэ, создадим парк Кивила с велосипедными дорожками и игровыми площадками, а прямо на пляж будет вести пешеходно-велосипедная дорожка», - описал предстоящие работы член правления Endover Роберт Лауд.

Так будет выглядеть жилой квартал Ривьера в Виймси. Фото: Endover.

К работам по развитию района приступила и волостная управа Виймси, весной началось планирование работ по приведению этих территорий в порядок, строительству спортивных и игровых площадок и созданию пляжного променада от Муули-теэ до Кеск-теэ.

В непосредственной близости от пляжа Хаабнеэме будет построено четыре дома на 65 квартир. Пляжный променад, проходящий рядом с домом, предоставляет множество возможностей для проведения досуга: например, всего в 180 метрах от будущего квартала находится известный ресторан OKO.

Так будет выглядеть жилой квартал Ривьера в Виймси. Фото: Endover.