ФОТО ⟩ Рядом с Таллинном началось строительство нового жилого комплекса

Началось строительство квартала Ривьера - четырех многоквартирных домов на самом берегу моря. Согласно планам застройщика, фирмы Endover, первые семьи смогут заселиться в новые квартиры в конце будущего года.
«Мы приведем в порядок значительную часть территории заброшенного деревообрабатывающего производства, и этот живописный район станет доступным для всех. Помимо строительства новых домов, мы также приведем для местных жителей в порядок улицу Калури-теэ, создадим парк Кивила с велосипедными дорожками и игровыми площадками, а прямо на пляж будет вести пешеходно-велосипедная дорожка», - описал предстоящие работы член правления Endover Роберт Лауд.
К работам по развитию района приступила и волостная управа Виймси, весной началось планирование работ по приведению этих территорий в порядок, строительству спортивных и игровых площадок и созданию пляжного променада от Муули-теэ до Кеск-теэ.
В непосредственной близости от пляжа Хаабнеэме будет построено четыре дома на 65 квартир. Пляжный променад, проходящий рядом с домом, предоставляет множество возможностей для проведения досуга: например, всего в 180 метрах от будущего квартала находится известный ресторан OKO.
«Преимуществом проекта Riviera является геотермальное отопление, которое позволит значительно снизить расходы новых жильцов на коммунальные услуги. В районе, где изначально планировалось отапливать дома газом, переход на геотермальное отопление является важным шагом на пути к сокращению потребления ископаемого топлива и уменьшению углеродного следа на протяжении всего срока эксплуатации зданий. Это решение принесет пользу как окружающей среде, так и новым жителям, для которых постоянные расходы будут оставаться на более низком уровне», - рассказал главный проектировщик квартала Ривьера Юхан Кангиласки из бюро What If.
Помимо этого, в домах будут полы с водяным подогревом и экономичная вентиляция с рекуперацией тепла. Подо всеми четырьмя зданиями разместится подземная парковка, где на каждом парковочном месте можно будет установить устройство для зарядки электромобиля. Дома будут оснащены лифтами, а парковаться можно будет как на подземной парковке, так и на улице. К началу строительства уже продана четверть квартир.
В домах, расположенных в 50 метрах от моря и песчаного пляжа, построят просторные 2-5-комнатные квартиры с балконами и террасами площадью от 58 до 139 м2, в том числе двухуровневые квартиры с видом на море, террасой на крыше и сауной, а также возможностью добавить камин и джакузи.