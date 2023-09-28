Логопеды и физиотерапевты смогут самостоятельно оказывать медицинские услуги

Министр здравоохранения Рийна Сиккут подписала постановление, устанавливающее требования к независимому предоставлению физиотерапевтической, логопедической и психологической помощи. С 1 октября 2023 года физиотерапевты, логопеды и клинические психологи имеют право оказывать медицинские услуги в качестве независимых поставщиков медицинских услуг. Со временем эти изменения должны привести к сокращению очередей на лечение и, таким образом, сделать медпомощь более доступной.
«Логопеды, физиотерапевты и клинические психологи как работники здравоохранения уже много лет ждут получения прав, аналогичных правам других медицинских работников. Такое уравнивание дает им доступ к истории болезни пациента и возможность участвовать в процессе лечения как независимым специалистам, - заявила министр Сиккут. - Таким образом, мы заложим основу для сокращения очередей на лечение в ближайшие годы, уменьшения нехватки специалистов и повышения доступности необходимой помощи для людей».
Поправки к закону, принятые Рийгикогу осенью 2022 года, позволят Кассе здоровья с октября подписывать прямые договоры с поставщиками услуг на финансирование услуг физиотерапии, логопедии и психологической помощи. Таким образом, у людей есть возможность, если у них есть направление от семейного врача, обратиться к подходящему практикующему специалисту, у которого есть договор с Кассой здоровья, согласно которому касса оплачивает лечение.
Физиотерапевты, логопеды и клинические психологи будут приравнены к другим медицинским работникам при оказании медицинских услуг. Таким образом, их права и обязанности будут равны правам и обязанностям других медицинских работников. Например, они получают право начать передачу данных о лечении в информационную систему здравоохранения, что поспособствует обмену информацией между специалистами и обеспечит лучшее качество и непрерывность лечения.
В целях обеспечения качества медицинских услуг с 1 июля 2024 года лечение смогут оказывать только лицензированные поставщики услуг. Поэтому, например, лицу с психическим и поведенческим расстройством, диагностированным врачом, психотерапию с целью лечения помимо учреждений общей и специализированной медицинской помощи могут оказывать только независимые поставщики психологической помощи, имеющие для этой цели соответствующую лицензию. До 1 июля 2024 года будет действовать переходный период, в течение которого одновременно будут действовать как схема финансирования терапевтического фонда, оплачиваемого через семейного врача, так и новая схема финансирования.
«Нужно учитывать, что реализация нового механизма займет как минимум 1,5-2 года, прежде чем он начнет эффективно функционировать. Заключать ли договор с Кассой здоровья и в отношении каких услуг, специалист решает самостоятельно. Важным фактором здесь является цена услуг, которая включена в перечень медицинских услуг, финансируемых Кассой здоровья, утвержденный правительством, - добавила министр Сиккут. - Очевидно, следует ожидать, что этот переходный период будет по своему характеру аналогичен переходу договоров о стоматологическом лечении на новые базы, который произошел в недавнем прошлом, и в конечном итоге медицинские услуги станут более доступными для людей, чем сейчас».
Лицензию на деятельность можно запросить для оказания услуги в виде контактного приема, посещения человека на дому, или для оказания дистанционной услуги. Помещение для оказания услуги должно соответствовать обычным условиям, ожидаемым от медицинской услуги, позволяющим проводить высококачественные амбулаторно-клинические процедуры и обеспечивать благополучие людей, приватность и конфиденциальность.
Квалификационные требования того же постановления предусматривают, что физиотерапевты, получившие как минимум прикладное высшее образование или степень бакалавра в области физиотерапии, считаются компетентными при подаче заявления на получение разрешения на деятельность. Логопедическую и психологическую помощь могут оказывать самостоятельно логопеды и клинические психологи, имеющие необходимое образование и опыт работы в соответствующей области.