Логопеды и физиотерапевты смогут самостоятельно оказывать медицинские услуги

«Логопеды, физиотерапевты и клинические психологи как работники здравоохранения уже много лет ждут получения прав, аналогичных правам других медицинских работников. Такое уравнивание дает им доступ к истории болезни пациента и возможность участвовать в процессе лечения как независимым специалистам, - заявила министр Сиккут. - Таким образом, мы заложим основу для сокращения очередей на лечение в ближайшие годы, уменьшения нехватки специалистов и повышения доступности необходимой помощи для людей».

Поправки к закону, принятые Рийгикогу осенью 2022 года, позволят Кассе здоровья с октября подписывать прямые договоры с поставщиками услуг на финансирование услуг физиотерапии, логопедии и психологической помощи. Таким образом, у людей есть возможность, если у них есть направление от семейного врача, обратиться к подходящему практикующему специалисту, у которого есть договор с Кассой здоровья, согласно которому касса оплачивает лечение.

Физиотерапевты, логопеды и клинические психологи будут приравнены к другим медицинским работникам при оказании медицинских услуг. Таким образом, их права и обязанности будут равны правам и обязанностям других медицинских работников. Например, они получают право начать передачу данных о лечении в информационную систему здравоохранения, что поспособствует обмену информацией между специалистами и обеспечит лучшее качество и непрерывность лечения.