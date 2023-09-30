ГАЛЕРЕЯ ⟩ Палдиски: город без моря и безработицы

- Все очень просто. Мы всегда спрашиваем инвестора, что фактически его проект даст городу, волости, людям. Все разговоры про рабочие места - это не про нас. У нас работы не переработать самим, из других городов каждый день автобусами и поездами едут. А вот нанести вред природе, застроить берег и зеленые зоны, нам такого счастья не нужно. Да и про рабочие места, скажу, чаще всего хитрость.

- А что за хитрости с рабочими местами?

- Я достаточно давно и откровенно общаюсь со своими коллегами из других уездов, и практика инвесторов такова - новое производство комплектуется дешевой рабочей силой из Литвы или Латвии. Им дешевле привозить их, чем платить нашим жителям. Практически все эти производства привлекают иностранных работников на неделю или две. Вахтовый метод. Нам это невыгодно. Такие инвесторы только превратят нас в промышленный муниципальный узел, а мы думаем не о сокращении зон отдыха, а наоборот. У нас планы по расширению таких территорий.

Город обязательно повернется к морю

- А что конкретно вы сейчас развиваете в этом направлении?