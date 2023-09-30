ГАЛЕРЕЯ ⟩ Палдиски: город без моря и безработицы

Палдиски - некогда один из самых секретных городов в СССР - имеет сложную постсоветскую историю. В первые годы эстонской независимости его население сократилось в три раза, а оставшиеся жители сажали огороды и пасли коз в черте города. После административной реформы 2017 года Палдиски является частью крупнейшей волости Ляэне-Харью.
О перспективах строительства гидроэлектростанции, променада и уникальности инфраструктуры в интервью Rus.Postimees рассказывает глава волости Ляэне-Харью и коренной житель Палдиски Яанус Саат.
- Сентябрь - начало учебного года, поэтому первый вопрос об образовании. У вас есть государственная гимназия и средняя русская школа. За последнее время изменился ли спрос на эстоноязычное обучение?
- У родителей всегда есть выбор, куда отдать своего ребенка. Сейчас появился такой тренд, что, когда ребенок заканчивает девять классов русской школы, родители стараются перевести его в гимназию. На фоне нынешней реформы по переходу на эстоноязычное обучение в этом году в первый класс в русскую школу пошло восемь детей, а в государственную гимназию двадцать шесть ребят.
Очень многие понимают, что эстонский язык - это их будущее. Сейчас в государственной гимназии 35 процентов учащихся - это украинцы и русские, и с девятого по двенадцатый класс их интеграция происходит очень быстро.
- Значит, в Палдиски проблема перехода на эстоноязычное обучение отсутствует?
- Самая большая проблема - это страх учителей русской школы за свое профессиональное будущее. Они боятся, что потеряют работу. А вот страха у детей и родителей перед переходом на эстоноязычное обучение я давно не замечаю. Никогда среди русскоязычных не было столько желающих учиться в государственной гимназии на эстонском языке, сколько в последнее время. Это колоссальный сдвиг!
Самое сложное будет в следующем году, когда уже с первого по четвертый классы в нашей русской школе уроки должны быть на эстонском языке. Где найти учителей для этого процесса, это большой вопрос.
- А оправдан ли страх перед безработицей у учителей русской школы, которые не смогут подтвердить языковую категорию?
- В чем мы далеко ушли вперед, даже по сравнению с Таллинном, так это в решении вопроса занятости населения. В отличие от всей Эстонии в нашей волости, да и в самом Палдиски рабочих мест намного больше, чем безработных. Работы у нас так много и в таких сферах, что только ленивый ее не найдет.
Мы многие годы наблюдаем устойчивый приток к нам жителей других самоуправлений, и несмотря на это, рабочих мест остается в избытке. Так что нашим педагогам бояться нечего, всем найдется дело, соответствующее их квалификации. Им-то бояться нечего, бояться надо волости, потому что у нас большая нехватка жилья. Вот это действительно проблема.
Амбициозный проект
- Я слышал, что у вас был удачный эксперимент по передаче старых жилых зданий, требующих сноса, частным инвесторам, и благодаря реновации они сейчас обрели вторую жизнь?
- Да. Действительно, как и другие самоуправления, мы приняли участие в правительственной программе по сносу аварийных зданий, но денег поступило немного, а зданий, требующих сноса, было достаточно. Все, что было заявлено как аварийное, мы снесли. А вот в отношении более-менее крепких домов мы приняли решение передать некоторые из них в частные руки, и это помогло нам частично решить вопрос жилья.
Дело в том, что строительство жилого дома у нас стоит столько же, сколько и в Таллинне, а квадратный метр в три раза дешевле. Строить новые дома у нас невыгодно, а вот реновировать старый жилой фонд и сдавать его в аренду - это выход. А очищенные от устаревших зданий земельные участки мы активно продаем всем желающим, и основной покупатель - это жители столицы. Мы всегда рады инвестициям, потому что количество планов по развитию волости не уменьшается.
- Вы могли бы поделиться самыми амбициозными из них?
- Есть такой грандиозный проект, на одну только планировку которого ушло пять лет. В нынешнем году начинаются первые работы. Это строительство уникальной гидроэлектростанции, которая сможет снабжать энергией нашу и соседние волости в тот период, когда не работают солнечные батареи и ветровые парки. Принцип работы этой гидроэлектростанции прост - она привлекает потоки воды из моря с помощью турбин, а потом возвращает ее обратно.
- А какова польза волости от такого проекта?
- Огромная. По приблизительным подсчетам станция сможет вырабатывать до 500 мегаватт, что составляет четверть от всей электроэнергии, потребляемой Эстонией. Конечно, такого рода проекты немыслимы без инвесторов, но кого угодно мы не зовем. У нас очень жесткие требования к допуску инвесторов в нашу волость. Формула «за ваши деньги - любой каприз» у нас не работает.
- Интересно, а какими критериями вы руководствуетесь, принимая решение - иметь дело с инвестором или нет?
- Все очень просто. Мы всегда спрашиваем инвестора, что фактически его проект даст городу, волости, людям. Все разговоры про рабочие места - это не про нас. У нас работы не переработать самим, из других городов каждый день автобусами и поездами едут. А вот нанести вред природе, застроить берег и зеленые зоны, нам такого счастья не нужно. Да и про рабочие места, скажу, чаще всего хитрость.
- А что за хитрости с рабочими местами?
- Я достаточно давно и откровенно общаюсь со своими коллегами из других уездов, и практика инвесторов такова - новое производство комплектуется дешевой рабочей силой из Литвы или Латвии. Им дешевле привозить их, чем платить нашим жителям. Практически все эти производства привлекают иностранных работников на неделю или две. Вахтовый метод. Нам это невыгодно. Такие инвесторы только превратят нас в промышленный муниципальный узел, а мы думаем не о сокращении зон отдыха, а наоборот. У нас планы по расширению таких территорий.
Город обязательно повернется к морю
- А что конкретно вы сейчас развиваете в этом направлении?
- У нас, кстати, с привлечением инвестиций, строится маленький порт для яхты и маломерных рыбацких судов, чтоб каждому человеку было удобно использовать лодку, катер, водные лыжи, яхту. Думаю, что через два года такой малый порт для горожан будет построен и открыт. У нас сложилась сложная ситуация с выходом к морю, и такая марина даст хоть какую-то возможность людям наслаждаться рыбалкой и морскими прогулками. Вопрос выхода к морю быстрого решения не имеет.
- Но какие-то перспективы есть?
- Проблеме более десяти лет. Тогда здесь работали чиновники, которых мало интересовало мнение местных жителей. В то время сам город мало развивался, но активно развивался порт и предлагал большие деньги. Ведь выход к морю был, был променад, был городской пляж, но чиновники все продали порту. Тогда были приняты такие решения, за которые нам приходится сейчас расплачиваться своим здоровьем.
Немыслимо жить у моря и не иметь возможность к нему подойти. Конечно, это очень грустно, что вот так получилось. Но всё равно мы пытаемся найти выход из этой ситуации. Мы пытаемся договориться с собственником порта, и из года в год делаем ему предложение о выкупе. Переговоры идут.
- А что не устраивает - цена или какие-то административные сложности?
- Первый раз порт запросил за небольшой отрезок морского берега для отдыха горожан цену размером в два городских бюджета - это порядка 40 000 000 евро. Ну куда это годится! Потом случился ковид, потом началась война. Мы уверены, что сейчас собственник порта будет сговорчивее, его экономическая деятельность оставляет желать лучшего.
- Я слышал, что для этого необходимо получить согласие Eesti raudtee, ведь на пути к морю многополосная железная дорога.
- Согласие мы уже имеем. Они предлагают два варианта: подземный туннель или перекидной легкий мост. Мы склоняемся к мосту, это экологичнее, дешевле и эстетичнее. Нам надо думать о курортной эстетике для туристов. Если мы будем иметь променад и причал, то хотелось бы привлекать в город путешественников, которые прибывают на круизных кораблях. Именно по мосту они смогут попасть в город, сделать покупки, отдохнуть.
- Вы уверены, что сможете осуществить свои планы по возвращению моря городу?
- Я здесь родился, вырос и живу. Я помню этот город, когда он был весь окутан колючей проволокой, а потом раскопан под огороды. Я помню, как там, где сегодня парк и центральная площадь, паслись коровы и козы. Поверьте мне, я видел, как может меняться город. Я убежден, что его ждет великолепное будущее. И еще, каждый житель Палдиски знает, что я не уйду с поста старейшины, пока не добьюсь для людей выхода к морю.