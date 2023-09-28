Кая Каллас стала в Европе либералом года

Европейский либеральный форум назвал премьер-министра Каю Каллас либералом года.
Награда присуждается человеку, решительно отстаивающему либеральные ценности. Награду вручил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо.
В своей благодарственной речи Каллас сказала, что, работая юристом, часто сталкивалась с несправедливостью. «Большие обижают маленьких, а маленькие злоупотребляют своими правами и объединяются против больших. Желание сделать общество более справедливым стало причиной моего решения заняться политикой, – сказала Каллас, добавив, что мир очень изменился с тех пор, как она пришла в политику 13 лет назад. – Теперь нам нужно бороться не только за справедливость, но и за свободу. Нападение России на Украину – это нападение на свободу и демократию».
«Говорят, понимаешь цену свободы, когда ее отбирают. Мои бабушка и дедушка были лишены свободы. Я родилась во время советской оккупации, то есть я из поколения, жившего без свободы. Вот почему я могу ценить свободу, которую мы имеем, и не принимать ее как нечто само собой разумеющееся. Война в Украине показывает, что свобода не является чем-то само собой разумеющимся», – заявила премьер-министр.