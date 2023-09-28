Кая Каллас стала в Европе либералом года

В своей благодарственной речи Каллас сказала, что, работая юристом, часто сталкивалась с несправедливостью. «Большие обижают маленьких, а маленькие злоупотребляют своими правами и объединяются против больших. Желание сделать общество более справедливым стало причиной моего решения заняться политикой, – сказала Каллас, добавив, что мир очень изменился с тех пор, как она пришла в политику 13 лет назад. – Теперь нам нужно бороться не только за справедливость, но и за свободу. Нападение России на Украину – это нападение на свободу и демократию».