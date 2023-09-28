Глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики подписал указ о прекращении ее существования

Самопровозглашенная «Нагорно-Карабахская республика» (Арцах) прекращает свое существование с 1 января 2024 года. Указ об этом подписал в четверг, 28 сентября, ее «президент» Самвел Шахраманян. «Распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование», - говорится в документе.

История НКР

«Нагорно-Карабахская республика» была провозглашена 2 сентября 1991 года в границах Нагорно-Карабахской автономной области и части прилегающих к ней территорий Азербайджанской ССР. Она не была признана ни одной из стран-членов ООН. Азербайджан настаивал на том, что Нагорный Карабах является его неотъемлемой частью, а Армения в свою очередь поддерживала НКР. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха не прекращался с 1991 года, неоднократно переходя в вооруженные столкновения и полномасштабные боевые действия (1992-1994 и 2020 годы).

19 сентября Азербайджан объявил о проведении в Нагорном Карабахе «антитеррористических мероприятий локального характера» с целью восстановления конституционного строя. Уже на следующий день была достигнута договоренность о прекращении огня - одним из его условий было разоружение армии Нагорного Карабаха и вывод армянских военных из непризнанной республики.