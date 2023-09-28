Двойные документы и липовые цены: автомобили из Эстонии просачиваются в Россию через Среднюю Азию

Во вторник вступил в силу практически полный запрет на экспорт автомобилей всех ценовых категорий в Россию, однако еще раньше из-за мошенничества таможенникам приходилось вмешиваться в сделки со странами Центральной Азии, откуда автомобили вывозили в Россию, пишет dv.ee.
С начала войны в Украине эстонские таможенники выявили десятки попыток обойти санкции, в ходе которых фирмы пытались доставить автомобили в Россию, например, через страны Центральной Азии, или занизив стоимость автомобилей.
«Нам показывают так, будто получателем этого товара является третья страна, в которую разрешен вывоз, но при таможенном досмотре автомобиля мы выявляем другой пакет документов, по которому видно, что реальным пунктом назначения была Россия», – сказал руководитель отдела Налогово-таможенного департамента, занимающегося предотвращением распространения запрещенных товаров и контрабандного рынка Валерий Рауам.
«Машины, как всем известно, имеют VIN-коды, и на их основании потом можно проверить, куда эти машины прибыли и соответствует ли это декларации», – добавил он.
По его словам, на этом попадались как компании, так и частные лица, как местные, так и из других стран Евросоюза, поскольку на внешней границе ЕС эстонская таможня также проверяет большое количество товаров из других стран-членов, прежде чем они направятся на просторы Евразийского экономического союза.