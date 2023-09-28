Сборной Эстонии не хватает денег: на чемпионат мира, похоже, придется ехать за свой счет

Женская сборная Эстонии по флорболу по результатам прошедшего в феврале в Италии квалификационного турнира обеспечила себе проход на чемпионат мира, который состоится в декабре этого года в Сингапуре. Однако радость от такого события омрачена, поскольку вскоре выяснилось, что у Эстонской федерации флорбола нет средств, чтобы отправить спортсменок представлять Эстонию на престижных соревнованиях. Предполагается, что девушки возьмут недостающие 20 000 евро из собственных карманов.
Капитан женской сборной Эстонии по флорболу Кати Колсар признает, что, к сожалению, необходимость доплатить, с учетом предыдущего опыта, не стала сюрпризом. Неожиданностью оказалась сумма, которую спортсменки должны найти для того, чтобы участвовать в финальном турнире.
«Сейчас очень сложно придумать, откуда или как найти эту сумму», - комментирует Колсар и добавляет, что в Эстонии ни один спортсмен не зарабатывает во флорболе деньги – этим видом спорта занимаются параллельно с учебой или работой и оплачивают все из своего кармана.
Женская сборная Эстонии по флорболу – сильная и амбициозная команда. На чемпионат мира они едут четвертый раз подряд и, по словам капитана, в этом году цель – войти в число восьми сильнейших команд. Многие члены сборной играют в этом году в клубах Финляндии, Норвегии, Швейцарии и Германии, что позволяет заниматься этим видом спорта на профессиональном уровне и соревноваться в лигах на высшем уровне.
По словам Меэлиса Ааби, президента Эстонской федерации флорбола, этот вид спорта исключительно любительский. Эта дисциплина не входит в олимпийскую команду Team Estonia и в данном в июне изданию Õhtuleht интервью он посоветовал игрокам искать персональных спонсоров.
«Единовременную поддержку также можно запросить у местного самоуправления. Или попросить поддержку у знакомых, друзей, родителей, — прокомментировал президент федерации отсутствие недостающей суммы, которая составляет от 1000 до 1500 евро на игрока.
«Эта тысяча евро, или кто знает, какая сумма в итоге окажется, - это не та сумма для игрока, которую можно просто вытащить из чулка или из ящика», - возмущается капитан женской сборной.
Ввиду сложной ситуации женщины создали MTÜ Eesti Naiste Saalihoki, чтобы было проще обращаться за спонсорской помощью. На сегодняшний день спортсменки по собственной инициативе собрали в общей сложности 9000 евро. Это означает, что их по-прежнему отделяет от Сингапура пятизначная сумма.
Женская сборная Эстонии по флорболу надеется, что публичное обращение привлечет внимание к ситуации и с помощью неравнодушных к спорту людей и предприятий недостающая сумма будет собрана. Если собранная сумма превысит необходимый минимум, излишек будет направлен на популяризацию женского флорбола в Эстонии – на покрытие расходов на подготовку женской сборной и сборной девушек U-19, а также участие в крупных турнирах.