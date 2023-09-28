Сборной Эстонии не хватает денег: на чемпионат мира, похоже, придется ехать за свой счет

Капитан женской сборной Эстонии по флорболу Кати Колсар признает, что, к сожалению, необходимость доплатить, с учетом предыдущего опыта, не стала сюрпризом. Неожиданностью оказалась сумма, которую спортсменки должны найти для того, чтобы участвовать в финальном турнире.

«Сейчас очень сложно придумать, откуда или как найти эту сумму», - комментирует Колсар и добавляет, что в Эстонии ни один спортсмен не зарабатывает во флорболе деньги – этим видом спорта занимаются параллельно с учебой или работой и оплачивают все из своего кармана.

Женская сборная Эстонии по флорболу – сильная и амбициозная команда. На чемпионат мира они едут четвертый раз подряд и, по словам капитана, в этом году цель – войти в число восьми сильнейших команд. Многие члены сборной играют в этом году в клубах Финляндии, Норвегии, Швейцарии и Германии, что позволяет заниматься этим видом спорта на профессиональном уровне и соревноваться в лигах на высшем уровне.

По словам Меэлиса Ааби, президента Эстонской федерации флорбола, этот вид спорта исключительно любительский. Эта дисциплина не входит в олимпийскую команду Team Estonia и в данном в июне изданию Õhtuleht интервью он посоветовал игрокам искать персональных спонсоров.