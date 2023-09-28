Госсуд признал выданные алгоритмом разрешения на вырубку незаконными

Целью зеленой сети является - главным образом - сохранение различных типов экосистем, в том числе различных типов лесов в качестве среды обитания. Однако это само по себе не исключает в том числе и сплошной вырубки леса. Согласно закону, при регистрации лесохозяйственного извещения на территории зеленой сети Департамент окружающей среды должен проверить, обеспечивается ли сохранность, функционирование, и целостность зеленой сети.

В оспоренных MTÜ Päraküla Selts вырубках автоматизированная система не оценивала такое воздействие в каждом конкретном случае. С другой стороны, действующий генплан не предусматривал достаточных условий для защиты конкретной, являющейся основополагающей, зоны. Тот же алгоритм сейчас широко используется Департаментом окружающей среды.

В опубликованном в четверг решении Госсуда говорится, что орган, реализующий информационную систему, несет ответственность за законность автоматизированных решений, которые должны гарантировать, что основные данные, используемые информационной системой, являются точными, полными и актуальными, а также что инфосистема соответствует всем правовым нормам. Если имеющиеся технологии не позволяют удовлетворить этим требованиям, в процессе принятия решений должен участвовать и человек, добавила коллегия Госсуда.

Также не соответствует закону то, что Департамент окружающей среды не проинформировал общественность о подаче лесного отчета до выдачи разрешения на вырубку.