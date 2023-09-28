Будьте начеку в интернет-магазинах! ⟩ Невероятно низкая цена может оказаться мошенничеством

Специалист банка Luminor по борьбе с мошенничеством Вейко Кийк, основываясь на данных банка, подтверждает, что за первые восемь месяцев этого года количество случаев мошенничества при продаже товаров через интернет увеличилось по сравнению с тем же периодом прошлого года.

«Мошенничество с продажами через интернет чаще всего равносильно потере денег. Этот вид мошенничества характеризуется тем, что сначала совершается покупка, то есть переводятся деньги, и только потом возникает подозрение в мошенничестве, а не наоборот. К сожалению, после совершения перевода вернуть потерянные деньги очень сложно», - говорит Кийк.

По данным анализа потребителей, проведенного компанией Maksekeskus, число покупателей электронных товаров в Эстонии в период коронакризиса увеличилось по меньшей мере на 50%, и с тех пор рост не прекращается. По данным Эстонской ассоциации электронных продаж, в среднем 62% покупателей совершают покупки в интернете в Эстонии и 38% - за рубежом. В то же время, по данным различных исследований, очень большое количество отечественных интернет-магазинов не соблюдает все законные права потребителей, не говоря уже о тех, которые созданы для обмана. «Риск стать жертвой фальшивого магазина или мошенничества в интернете высок и растет с каждым годом, поэтому мы должны быть очень осторожны», - сказал Кийк.