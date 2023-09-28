Luminor: растет число случаев мошенничества при продаже товаров через интернет

По данным Банка Эстонии, в прошлом году оборот электронной коммерции в Эстонии составил 3,54 млрд евро, что составляет пятую часть от общего объема розничной торговли. Однако мошенники также стремятся получить свою долю от этого большого объема и роста. По данным недавнего исследования, проведенного по заказу Luminor, каждый пятый житель Эстонии в течение последнего года сталкивался с мошенничеством при покупке товаров через интернет.
Специалист банка Luminor по борьбе с мошенничеством Вейко Кийк, основываясь на данных банка, подтверждает, что за первые восемь месяцев этого года количество случаев мошенничества при продаже товаров через интернет увеличилось по сравнению с тем же периодом прошлого года.
«Мошенничество с продажами через интернет чаще всего равносильно потере денег. Этот вид мошенничества характеризуется тем, что сначала совершается покупка, то есть переводятся деньги, и только потом возникает подозрение в мошенничестве, а не наоборот. К сожалению, после совершения перевода вернуть потерянные деньги очень сложно», - говорит Кийк.
По данным анализа потребителей, проведенного компанией Maksekeskus, число покупателей электронных товаров в Эстонии в период коронакризиса увеличилось по меньшей мере на 50%, и с тех пор рост не прекращается. По данным Эстонской ассоциации электронной коммерции, в среднем 62% покупателей совершают покупки в интернете в Эстонии и 38% - за рубежом. В то же время, по данным различных исследований, очень большое количество отечественных интернет-магазинов не соблюдает все законные права потребителей, не говоря уже о тех, которые созданы для обмана. «Риск стать жертвой фальшивого магазина или мошенничества в интернете высок и растет с каждым годом, поэтому мы должны быть очень осторожны», - сказал Кийк.
Рекомендации специалиста банка Luminor по борьбе с мошенничеством:
- Невероятно низкая цена часто свидетельствует о мошенничестве и желании заставить человека совершить покупку сразу, не задумываясь. Поэтому, если товар или услуга предлагаются исключительно дешево, следует посмотреть и сравнить, сколько стоят те же самые услуги в других торговых точках.
- Прежде чем совершить крупную покупку в интернете, необходимо проверить информацию о продавце. Простой поиск может выявить как имя интернет-магазина, так и имя конкретного продавца в связи с имевшими место случаями мошенничества. Также рекомендуется проследить за отзывами других покупателей о магазине, их наличием или отсутствием.
- Мошенники часто используют названия надежных и известных компаний, чтобы ввести покупателей в заблуждение и тем самым создать впечатление благонадежности. Перед совершением покупки важно убедиться в том, что веб-адрес и счет принадлежат именно этой компании. Часто разница между названиями может составлять всего одну букву.
- При заказе из-за рубежа всегда следует помнить о несколько большей вероятности того, что товар не будет доставлен или окажется не того качества, которое ожидалось. Если это случается, то часто, например, выясняется, что в ходе сделки было дано согласие не предъявлять последующих претензий. Поэтому важно предварительно изучить условия сделки.
По словам Кийка, также важно быть бдительным, когда люди продают что-либо через интернет, поскольку псевдопокупатели также активны. «В таких случаях мошенничество обычно начинается в момент заключения соглашения о покупке и отправке посылки. Мошенник отправляет ссылку на поддельный сайт, внешне очень похожий, например, на известную курьерскую службу. Затем мошенник просит вас оплатить отправку посылки на этой странице, и в момент ввода необходимых реквизитов карты мошенник пытается провести операцию по карте, которая будет успешной, если вы сами ее подтвердите», - пояснил Кийк.
По данным недавнего исследования Norstat, проведенного по заказу Luminor, 79% жителей Эстонии считают, что за последний год число случаев финансового мошенничества увеличилось. Возрастная группа, наиболее пострадавшая от роста числа финансовых мошенничеств за последний год, - это 30-39-летние.