За спорт не обязательно платить. Читайте, где в Таллинне есть бесплатные возможности для тренировок

В Таллинне насчитывается 85 принадлежащих городу комплексов для занятий спортом и игр с мячом - например, в баскетбол, футбол или теннис. Несколько стадионов открыты для свободного посещения, когда они не используются для запланированных тренировок или соревнований.

Для любителей экстремальных видов спорта в городе предусмотрено 17 специальных зон, включая скейт-парки, памп-треки и площадки для паркура. В молодежном центре Пяэскюла находится единственный в городе крытый скейт-парк для любителей BMX, скейтбординга, роликовых коньков и самокатов. На месте можно взять напрокат шлемы и прочее защитное оборудование, а также самокаты и скейтборды. Стоимость посещения – 3 евро.

В настоящее время в городе насчитывается 86 уличных площадок с тренажерами. Они расположены как в крупных спортивных парках, так и возле троп здоровья. Кроме того, созданы крупные комплексы, объединяющие площадки для игр в мяч, экстремальных видов спорта и зоны с тренажерами. Например, в Центре досуга Пирита-Козе можно поиграть в теннис, пляжный волейбол, баскетбол и футбол, а также посетить скейт-парк и воспользоваться уличными тренажерами. В парке Тондираба пять спортивных площадок, скейт-парк, памп-трек и две зоны с тренажерами. В спортивном парке Кивила есть баскетбольная площадка, скейт-парк, площадка для паркура и уличные тренажеры. В Мустамяэ по адресу Вильде теэ, 69 находится площадка для игр в мяч с зоной для экстремальных видов спорта и уличными тренажерами.

Тропы здоровья можно использовать для ходьбы, бега и велопрогулок. Зимой на этих тропах можно кататься на лыжах. Всего в городе восемь троп здоровья, самые длинные из которых находятся в Нымме и Пирита.