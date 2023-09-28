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Рийгикогу не поддержал план строительства Таллиннской больницы

Уве Гнадентайх
, журналист
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Эскиз Таллиннской больницы.
Эскиз Таллиннской больницы. Фото: ConArte OÜ

Рийгикогу не поддержал предложение правительству о разработке плана действий по созданию Таллиннской больницы.

В законопроекте «Предложение правительству Республики о разработке плана действий по строительству Таллиннской больницы», представленной фракцией Центристской партии, правительству предлагалось разработать план действий по финансированию строительства Таллиннской больницы.

По мнению докладчиков, Эстонии необходима Таллиннская больница с современной планировкой, учитывающей требования современного инфекционного контроля, добавляющая больничные койки, увеличивающая возможности системы здравоохранения в кризисных ситуациях, позволяющая улучшить сотрудничество между медицинским персоналом и улучшить доступ к лечению.

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