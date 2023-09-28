ЭТО НЕПОВТОРИМО ⟩ Рядом с песчаным пляжем Вяэна-Йыэсуу продается настоящая жемчужина

Дом необычной формы построен из высококачественных материалов. В нем два надземных и один подземный этаж. На первом этаже находится полукруглый вестибюль и большая комната. Внутри второго полукруга, за раздвижной дубовой дверью, прячутся со вкусом обставленная кухня и душевая.

Фото: KV.EE

На верхнем этаже также расположены две комнаты открытой планировки, разделенные вертикальной ребристой стеной из березовой древесины. В подвале находятся банный комплекс, кинотеатр, душевая и еще два небольших технических помещения.

Фото: KV.EE

В доме установлена ​​принудительная вентиляция с рекуперацией тепла, зданию присвоен энергетический класс А. Все системы в доме управляются дистанционно. Рядом с домом, у протекающего по участку ручья, находится большая терраса площадью 56 м2 с гидромассажной ванной.

Фото: KV.EE

Согласно детальной планировке предыдущего собственника, это 100% земля коммерческого назначения, однако как утверждается в объявлении, целевое назначение земли может быть изменено. Здание построено с учетом требований к предприятию общественного питания. На данный момент здание используется для проведения различных мероприятий и проживания. По дизайну и планировке здание хорошо подходит как для проживания, так и для офисных помещений.

Фото: KV.EE