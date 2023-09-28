ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Россияне строят между Мариуполем и Донецком новую привлекательную мишень для ВСУ

Железнодорожное сообщение

Вчера появилась новость о том, что Россия создает железнодорожную инфраструктуру между городами Мариуполь и Донецк на оккупированных территориях Донецкой области. Железнодорожное сообщение между Мариуполем и Россией осуществляется по огромному кольцу через весь юг Украины и Крым, а также по мосту через Керченский пролив. Эта железная дорога не очень надежна из-за частых украинских атак. Построив прямое сообщение Волноваха-Донецк, можно было бы доставлять технику в Мариуполь гораздо более прямым маршрутом, а материально-техническое обеспечение всего Южного фронта российской армии улучшилось бы в весьма существенной степени.

Правильнее было бы говорить о восстановлении железнодорожного сообщения, поскольку такая железнодорожная линия существовала до начала боевых действий в 2014 году. Однако создаваемое железнодорожное сообщение не очень безопасно для российского командования, так как проходит относительно близко к линии фронта, и вероятность того, что украинская армия перережет его, вполне реальна уже в течение этого года.

Тот факт, что Россия взялась за такое строительство, показывает прежде всего то, насколько Россия зависит от железнодорожного транспорта в снабжении армии. Судя по всему, в российском командовании уверены, что оборонительные линии россиян на этом участке так легко не прорвутся, но все-таки проблемы с логистикой должны быть очень серьезными, раз россияне затеяли столь рискованный проект.

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