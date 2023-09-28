Затеянное россиянами строительство железной дороги между Мариуполем и Донецком показывает, насколько важен для России железнодорожный транспорт в снабжении армии, утверждает эксперт по безопасности Райнер Сакс.
ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Россияне строят между Мариуполем и Донецком новую привлекательную мишень для ВСУ
По независимым оценкам, по крайней мере одна треть нынешнего населения Нагорного Карабаха уехала в Армению после окончания боевых действий, и число уезжающих быстро растет. Никаких серьезных инцидентов с применением насилия пока не произошло.
Взрыв топливного хранилища, повлекший за собой большое количество жертв, на первый взгляд не выглядит терактом; по крайней мере, достоверного подтверждения такой версии не появилось. Можно с уверенностью сказать, что большая часть армянского населения покинет регион в ближайшее время, и, конечно, это устроит и Азербайджан.
Азербайджанские спецслужбы пытаются захватить тех лидеров армянской общины, которых они считают ответственными за совершение военных преступлений. Так что стоит ожидать в будущем как минимум несколько громких процессов над ними.
Правительству Армении пока что удалось устоять, но протестная активность на улицах наверняка продолжится. Ситуация с недовольством населения Армении немного облегчается для правительства значительным падением престижа России и общим мнением, что это Россия хочет заменить правительство Армении.
Большая группа беженцев из Карабаха, добравшаяся до Армении, вероятно, дестабилизирует внутреннюю политику Армении на многие годы вперед. И это вне зависимости от того, как действующая власть сможет их принять и организовать их интеграцию. Требования реваншистов будут продолжать влиять на внутреннюю политику в течение нескольких избирательных циклов. В худшем случае все это может парализовать нормальные политические дебаты и помешать стране выйти из нынешнего тупика в сфере политической безопасности.
Железнодорожное сообщение
Вчера появилась новость о том, что Россия создает железнодорожную инфраструктуру между городами Мариуполь и Донецк на оккупированных территориях Донецкой области. Железнодорожное сообщение между Мариуполем и Россией осуществляется по огромному кольцу через весь юг Украины и Крым, а также по мосту через Керченский пролив. Эта железная дорога не очень надежна из-за частых украинских атак. Построив прямое сообщение Волноваха-Донецк, можно было бы доставлять технику в Мариуполь гораздо более прямым маршрутом, а материально-техническое обеспечение всего Южного фронта российской армии улучшилось бы в весьма существенной степени.
Правильнее было бы говорить о восстановлении железнодорожного сообщения, поскольку такая железнодорожная линия существовала до начала боевых действий в 2014 году. Однако создаваемое железнодорожное сообщение не очень безопасно для российского командования, так как проходит относительно близко к линии фронта, и вероятность того, что украинская армия перережет его, вполне реальна уже в течение этого года.
Тот факт, что Россия взялась за такое строительство, показывает прежде всего то, насколько Россия зависит от железнодорожного транспорта в снабжении армии. Судя по всему, в российском командовании уверены, что оборонительные линии россиян на этом участке так легко не прорвутся, но все-таки проблемы с логистикой должны быть очень серьезными, раз россияне затеяли столь рискованный проект.
Россия бережет ракеты на зиму
Сегодня ночью российская армия организовала очередную атаку иранских беспилотников на Одесскую и Николаевскую области на юге Украины. Было запущено 39 беспилотников, 31 из которых был сбит силами ПВО Украины. Подробные данные о поражении целей пока не опубликованы.
Судя по всему, на ситуацию влияет и нехватка ракет в России. Можно согласиться со мнением, что Россия пытается производить и накапливать ракеты для проведения более крупных волн атак на энергетическую инфраструктуру Украины в зимний период.
Вагнеровцы
Украинское военное командование сообщило, что в Бахмутский район переброшены боевики ЧВК «Вагнер», которые до сих пор дислоцировались в Беларуси. В Беларуси лагеря вагнеровцев ликвидированы; они распределены по разным новым местам службы согласно новым контрактам. Часть из них переброшена в Бахмут, где российские армейские части и резервы исчерпаны.
Подразделения ЧВК «Вагнер» на этот раз не имеют тяжелого вооружения и, вероятно, будут разбросаны по различным российским частям, и в целом их общая численность будет невелика. Их появление в регионе показывает, что оборона российской армии там находится в очень сложной ситуации, а контратаки не дали результатов.
Но локальный успех в контратаках достигается, вероятно, за счет использования именно вагнеровцев. Вчера украинские войска продвинулись на восток через железнодорожную линию Бахмут-Донецк к югу от Бахмута. Развитие успеха Украины было бы очень опасно для обороны российской армии.
Украинские плацдармы на восточном берегу Днепра сохраняются, споры по поводу островов в дельте Днепра продолжаются. Незаметно, чтобы Украина планировала форсировать реку большими силами. Активность российской артиллерии в регионе снизилась, но россияне по-прежнему обстреливают украинские населенные пункты на западном берегу Днепра. Российское командование активнее прежнего использует авиацию для бомбардировки украинских объектов издалека, применяя так называемые планирующие бомбы.
На фронтах инициатива находится в руках украинцев. Россияне предпринимают все меньше попыток совершить прорывы на отдельных участках.