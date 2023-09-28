Опубликована пугающая информация об Эрлинге Холанде: у нас не было цели его убивать

«Фотограф Дэвид Ярроу сделал уникальные снимки футболиста Эрлинга Браута Хааланда (23 года), которого застрелили на территории владения миллиардера Арне Фредли в Лисакере», - говорится в статье, опубликованной на сайте VG. Это было компиляцией более длинной статьи, написанной искусственным интеллектом, но, к сожалению, при переводе машина допустила роковую ошибку.

Холанда не застрелили, а сфотографировали. VG использовал ChatGPT, который, по-видимому, взял за основу английское слово shot, которое означает и съемку, и фотографирование.

VG быстро решил проблему, но руководитель спортивной редакции Фроде Буанес извинился за ошибку.

«Я должен извиниться перед Эрлингом Браутом Холандом. «Несмотря на то, что Холанд рвёт и расстреливает в Англии оборону соперников почти каждую неделю, у нас не было намерений убивать его», — сказал Буанес сайту Medier24.

По словам Буанеса, журналисты издания всегда проверяют написанное искусственным интеллектом, но в данном случае это было сделано недостаточно тщательно.