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Опубликована пугающая информация об Эрлинге Холанде: у нас не было цели его убивать

rus.postimees.ee
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Эрлинг Холанд.
Эрлинг Холанд. Фото: OLI SCARFF

Норвежская ежедневная газета VG опубликовала на своем сайте в понедельник короткую новость, в которой сообщалось, что нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд был застрелен. К счастью, это оказалось ошибкой искусственного интеллекта, который неверно перевел текст.

«Фотограф Дэвид Ярроу сделал уникальные снимки футболиста Эрлинга Браута Хааланда (23 года), которого застрелили на территории владения миллиардера Арне Фредли в Лисакере», - говорится в статье, опубликованной на сайте VG. Это было компиляцией более длинной статьи, написанной искусственным интеллектом, но, к сожалению, при переводе машина допустила роковую ошибку.

Холанда не застрелили, а сфотографировали. VG использовал ChatGPT, который, по-видимому, взял за основу английское слово shot, которое означает и съемку, и фотографирование.

VG быстро решил проблему, но руководитель спортивной редакции Фроде Буанес извинился за ошибку.

«Я должен извиниться перед Эрлингом Браутом Холандом. «Несмотря на то, что Холанд рвёт и расстреливает в Англии оборону соперников почти каждую неделю, у нас не было намерений убивать его», — сказал Буанес сайту Medier24.

По словам Буанеса, журналисты издания всегда проверяют написанное искусственным интеллектом, но в данном случае это было сделано недостаточно тщательно.

«Это показывает, что теперь людям постоянно приходится остерегаться роботов», — подтвердил Буанес.

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