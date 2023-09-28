Друга Путина подстерегла еще одна плохая новость

Международную федерацию бокса (IBA) уже долгое время возглавляет Умар Кремлев, близкий друг президента России Владимира Путина. Поскольку IBA уже исключили из Международного олимпийского комитета (МОК), ряды федерации начали редеть. Следующей из федерации бокса выйдет Норвегия.
По данным норвежской газеты Dagbladet, Норвежская федерация бокса покинет IBA в октябре. Глава Норвежской федерации Хактор Слоке подтвердил, что они присоединятся к недавно созданной Всемирной федерации бокса. В ее состав вошли США, Великобритания, Германия, Нидерланды, Новая Зеландия и Филиппины.
Помимо прочего, во время правления Кремлева IBA была исключена и из РОК. Это было связано с проблемами с финансами, прозрачностью, этикой и судейством. Кремлева несколько раз фотографировали с Путиным, и сам он назвал Путина своим близким другом.
Выход Норвегии из IBA также связан с разногласиями внутри олимпийского движения.
«В 2019 году им сказали исправить некоторые вещи. Это не получилось, более того, начался внутренний конфликт. Началась эскалация – это стало основной причиной ухода», — сказал Слоке.
Слоке с нетерпением ждет реакции Кремлева на массовый исход.
«Сейчас в любительском боксе наступило интересное время. В составе возглавляемой Россией федерации становится все меньше и меньше государств-членов».