По данным норвежской газеты Dagbladet, Норвежская федерация бокса покинет IBA в октябре. Глава Норвежской федерации Хактор Слоке подтвердил, что они присоединятся к недавно созданной Всемирной федерации бокса. В ее состав вошли США, Великобритания, Германия, Нидерланды, Новая Зеландия и Филиппины.

Помимо прочего, во время правления Кремлева IBA была исключена и из РОК. Это было связано с проблемами с финансами, прозрачностью, этикой и судейством. Кремлева несколько раз фотографировали с Путиным, и сам он назвал Путина своим близким другом.

Выход Норвегии из IBA также связан с разногласиями внутри олимпийского движения.

«В 2019 году им сказали исправить некоторые вещи. Это не получилось, более того, начался внутренний конфликт. Началась эскалация – это стало основной причиной ухода», — сказал Слоке.

Слоке с нетерпением ждет реакции Кремлева на массовый исход.