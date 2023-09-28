Пресс-конференция ⟩ Каллас: в отношении России можно было бы ввести полное торговое эмбарго

Первой – как это обычно и бывает – взяла слово премьер-министр Кая Каллас. «В этот день 29 лет назад затонул паром "Эстония". Погибли 852 человека, о которых мы помним по сей день», – сказал она.

Затем Каллас перешла к тебе госбюджета на 2024 год, отметив, что проект был передан в Рийгикогу. «Мы хотим прекратить жить не по средствам и найти баланс между экономией расходов правительственного сектора и финансированием госбезопасности. С помощью этого бюджета мы хотим положить конец росту расходов, чему было положено начало в 2016 году. Мы хотим взять под контроль госдолг, поскольку расходы на проценты сильно растут», – сказала она, добавив, что для Эстонии по-прежнему остается приоритетным вопросом госбезопасность и помощь Украине.

Также премьер-министр не обошла стороной критику договоренностей достигнутых правительством с банками. «Благодаря этому за два года в бюджет поступит порядка 500 миллионов. Эта сумма превышает дополнительный доход, который нам необходимо получить, – сказала она.

«Мы обсуждали санкции и замороженные активы России. Как их можно было бы использовать на благо Украины. Мы поддерживаем предложение МИД, что касается 12-го пакета санкций. Для введения санкций нам необходимо найти единомышленников среди других стран. Нам необходимо показать, что мы не остановимся и будем активно бороться с уклонением от санкций. Проще всего было бы ввести полное торговое эмбарго в отношении России. Но здесь имеется целый ряд предложений. Например, запрет транзита. Когда мы видим, что товарообмен с третьими странами сильно увеличился, мы понимаем, что транзит проходит через нас. Можно сказать, что транзит уже запрещен, если мы говорим о санкционных товарах», – сказала она.

Затем премьер сменила тему, упомянув проходящие в Эстонии крупнейшие за всю историю кризисные учения. «Я лично планирую понаблюдать за данным мероприятием», – добавила она.