Депутат Рийгикогу от Партии реформ подает в суд на депутата от EKRE

Она объясняет, что дезинформация влияет на нее, даже несмотря на ее толстокожесть, и всегда причиняет боль. «В основном я научилась воспринимать ситуацию с юмором или пытаться понять тех, кто распространяет ложную информацию. Однако ложная информация, которая обрушивается на меня, как и любое (психическое) насилие, затрагивает не только меня, но и окружающих меня людей. Даже совершенно незнакомые люди снова и снова спрашивали меня, почему я не принимаю меры против распространителей ложной информации и почему позволяю себя "избивать". Мои родители попросили меня прекратить выступать на публике, потому что им тяжело терпеть, когда обо мне снова распространяют клевету. Им неоднократно приходилось защищать меня перед своими знакомыми. Возмущенные люди, поверившие ложной информации, сорвали работу моих коллег в центре семейных врачей, потому что позвонили туда и выместили свое недовольство на медсестре, которая ответила на звонок».