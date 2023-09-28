Депутат Рийгикогу от Партии реформ подает в суд на депутата от EKRE

Семейный врач и депутат Рийгикогу Кармен Йоллер (Партия реформ) решила положить конец рапространению о ней ложной информации и подает на клеветников в суд.
Кармен Йоллер, член Партии реформ, которая уже много лет борется с ложной информацией и клеветой, решила сделать существенный шаг, чтобы восстановить свое доброе имя и справедливость.
Она пишет в социальных сетях: «Ложная информация распространялась обо мне в течение многих лет, потому что есть люди, которым не нравится то, за что я публично выступаю: научно обоснованное, основанное на фактах информационное пространство, которое помогает людям принимать адекватные решения относительно их здоровья, семейной жизни, безопасности и многого другого, важного для жизни».
Она объясняет, что дезинформация влияет на нее, даже несмотря на ее толстокожесть, и всегда причиняет боль. «В основном я научилась воспринимать ситуацию с юмором или пытаться понять тех, кто распространяет ложную информацию. Однако ложная информация, которая обрушивается на меня, как и любое (психическое) насилие, затрагивает не только меня, но и окружающих меня людей. Даже совершенно незнакомые люди снова и снова спрашивали меня, почему я не принимаю меры против распространителей ложной информации и почему позволяю себя "избивать". Мои родители попросили меня прекратить выступать на публике, потому что им тяжело терпеть, когда обо мне снова распространяют клевету. Им неоднократно приходилось защищать меня перед своими знакомыми. Возмущенные люди, поверившие ложной информации, сорвали работу моих коллег в центре семейных врачей, потому что позвонили туда и выместили свое недовольство на медсестре, которая ответила на звонок».
«Речь идет о фейковом скриншоте статьи с фразой, которую я никогда не произносила и никогда не произнесу. Я объяснила авторам поста (ссылка на пост в комментариях), что это фейк. Даже фактчекер Delfi написал статью об этом скриншоте, но и это не сработало. Несмотря ни на что, эта картинка до сих пор висит в интернете - как в аккаунте Хелле-Мооники Хельме в Facebook, так и на ресурсе Uued Uudised партии EKRE, сопровождаемая клеветой».
Пусть справедливость восторжествует
«Я решила обратиться в суд, чтобы восстановить свое доброе имя и добиться справедливости. Я требую от EKRE и Хелле-Мооники Хельме публичных извинений, исправления ошибок и компенсации. Размер последней пусть определит суд».
Йоллер не собирается использовать компенсацию на свои нужды. «Я не потрачу эти деньги на себя, а поддержу ими MTÜ Vox Ration. Это некоммерческая организация, которую я и мои хорошие товарищи на протяжении многих лет создавали с целью повышения осведомленности эстонского народа и борьбы с распространением ложной информации. Пусть клеветники знают, что в случае очередного распространения ложной информации в будущем может случиться так, что истребованные у них деньги пойдут на борьбу с ложной информацией и клеветой».